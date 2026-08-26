Două broaște țestoase, ascunse în bustiera unei femei la aeroport. Scanerul TSA a dezvăluit totul

O situație neobișnuită a avut loc pe Aeroportul Internațional din Miami, unde o femeie a încercat să treacă de controlul de securitate având două broaște țestoase vii ascunse în bustieră. Planul a fost dejucat de tehnologia de scanare utilizată de agenții TSA, care a indicat o anomalie în zona pieptului. În urma verificării suplimentare, agenții au făcut o descoperire surprinzătoare.
Controlul de securitate de pe Aeroportul Internațional din Miami a scos la iveală o situație greu de imaginat. O pasageră a încercat să treacă de filtrele de securitate cu două reptile vii ascunse sub haine, conform spillnow.
Femeia a fost oprită după ce scanerul corporal a indicat o zonă neobișnuită în dreptul pieptului.
Scanerul de securitate a dat alarma
Incidentul a fost prezentat de Administrația pentru Securitatea Transporturilor din SUA (TSA), care a publicat și imagini realizate în timpul intervenției.
Tehnologia avansată de imagistică folosită la controlul pasagerilor a detectat ceva suspect în zona pieptului femeii. Agenții au decis să efectueze verificări suplimentare pentru a stabili ce anume provocase alerta.
Descoperirea a fost una cu totul neașteptată.
În lenjeria intimă a pasagerei se aflau două broaște țestoase vii, ascunse sub haine și învelite în materiale textile și plastic.
Animalele au fost scoase și plasate într-un recipient, iar cazul a fost preluat de autoritățile competente.
Una dintre broaște țestoase nu a supraviețuit
Potrivit informațiilor prezentate despre incident, reptilele fuseseră învelite în tifon și plastic înainte de a fi ascunse asupra femeii.
Din păcate, una dintre cele două broaște țestoase a murit.
Cazul a atras atenția nu doar prin metoda neobișnuită folosită pentru a ascunde animalele, ci și asupra regulilor stricte privind transportul animalelor în timpul călătoriilor cu avionul.
Pasagerii care doresc să călătorească împreună cu animale de companie trebuie să respecte atât regulile companiei aeriene, cât și cerințele autorităților și ale aeroporturilor.
Un caz similar, descoperit în New Jersey
Incidentul din Miami nu este singurul caz în care agenții TSA au descoperit o broască țestoasă ascunsă asupra unui pasager.
În luna martie, la Aeroportul Internațional Newark Liberty din New Jersey, un bărbat a fost oprit după ce scanerul corporal a detectat o anomalie în zona inghinală.
Incidentul s-a produs pe 7 martie, iar agenții au decis să efectueze o verificare suplimentară.
În timpul controlului, pasagerul a scos din partea din față a pantalonilor o broască țestoasă vie, pe care o ascunsese asupra sa.
Reptila avea aproximativ 13 centimetri și fusese învelită într-un prosop albastru.
Broasca țestoasă a fost preluată de autorități
După descoperire, agenții TSA au preluat animalul și au anunțat că urmau să contacteze Serviciul pentru Pescuit și Faună Sălbatice al SUA, precum și autoritățile locale responsabile de controlul animalelor.
Deși unele animale pot fi transportate cu avionul în anumite condiții, acestea trebuie declarate și trebuie respectate regulile specifice. Ascunderea lor asupra corpului pentru a evita controalele poate pune în pericol atât animalele, cât și pasagerii.
În cazul de la Miami, tehnologia de scanare a permis agenților de securitate să descopere tentativa înainte ca femeia să poată ajunge în zona de îmbarcare.