Două broaște țestoase, ascunse în bustiera unei femei la aeroport. Scanerul TSA a dezvăluit totul

Publicat 26 aug. 2026, 11:40 Actualizat 26 aug. 2026, 12:35

O situație neobișnuită a avut loc pe Aeroportul Internațional din Miami, unde o femeie a încercat să treacă de controlul de securitate având două broaște țestoase vii ascunse în bustieră. Planul a fost dejucat de tehnologia de scanare utilizată de agenții TSA, care a indicat o anomalie în zona pieptului. În urma verificării suplimentare, agenții au făcut o descoperire surprinzătoare.

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