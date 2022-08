„Este încă în viață, dar rănită", a scris o pasageră pe contul său de Twitter, conform The Guardian.

Linia de cale ferată s-a redeschis aproximativ o oră și jumătate mai târziu, după ce țestoasa rănită a fost preluată de veterinari.

Întârzierea a survenit în condițiile în care pasagerii din Marea Britanie s-au confruntat, în ultimele zile, cu greve ale trenurilor, deoarece sindicatele angajaților feroviari cer creșteri salariale.

@greateranglia There is a giant tortoise on the line past Eccles Road going away from Norwich it’s still alive but injured pic.twitter.com/jxX14Nx60P