"Ei au crezut că vor distruge și destructura Rusia în puțin timp. Iar purcelușii europeni s-au alăturat imediat acțiunii administrației americane anterioare (a președintelui Joe Biden n.red), cu speranța de a profita de pe urma colapsului țării noastre, de a recupera ceea ce au pierdut în perioade istorice anterioare și de a-și lua revanșa", a spus liderul de la Kremlin în timpul unei reuniuni a comandamentului armatei ruse.



În opinia sa, în pofida relațiilor proaste din prezent între Rusia și Europa, dialogul va fi restabilit în cele din urmă, deși s-a arătat sceptic că acest lucru s-ar putea întâmpla în lipsa unei schimbări a actualelor elite politice europene aflate la putere.

Război în Ucraina, ziua 1393. Dronele ucrainene au lovit rafinăria de petrol din Slavyansk-on-Kuban, Krasnodar



"Administrația americană (a lui Donald Trump n.red) își arată această disponibilitate (de dialog n.red). Noi discutăm cu ei. Sper că la fel se va întâmpla și în Europa (...) În orice caz, va fi inevitabil pe măsură ce devenim mai puternici. Dacă nu va fi cu politicienii actuali, atunci va fi după o schimbare a elitelor politice europene", crede Putin.



La ora actuală cetățenii europeni sunt îndoctrinați cu frica unui război cu Rusia, iar această "isterie" este creată de liderii europeni, a remarcat președintele rus. "Am spus-o de mai multe ori: este o minciună, o prostie, o prostie absolută ideea unei amenințări a Rusiei la adresa țărilor europene. Dar este cultivată în mod deliberat", a adăugat liderul de la Kremlin, citat de Agerpres.



Putin le-a reproșat anterior susținătorilor europeni ai Ucrainei că formulează dinadins cereri inacceptabile pentru Rusia astfel încât să o poată acuza pe aceasta că nu vrea să încheie pacea, cereri precum trimiterea de trupe europene în Ucraina, plata unor "reparații" de război de către Rusia sau respingerea oricăror concesii teritoriale din partea Ucrainei, plus actualele încercări ale UE de a finanța din activele rusești înghețate în urma sancțiunilor un împrumut pentru Ucraina.

Șefa de cabinet de la Casa Albă l-a făcut pe Trump alcoolic, pe Musk drogat și pe Vance conspiraționist. Ce a răspuns președintele