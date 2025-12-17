Aeronava, cunoscută și sub numele de Model 351, a fost botezată ROC după pasărea mitologică uriașă capabilă să ridice elefanți în gheare. Inițial, proiectul a fost conceput pentru lansarea de rachete în spațiu (air-launch-to-orbit – ALTO). După moartea lui Paul Allen, cofondator al Microsoft și al companiei Scaled Composites, constructorul avionului, misiunea a fost reorientată către testarea zborurilor hipersonice lansate din aer.

Dimensiuni impresionante

Privit din exterior, Stratolaunch ROC seamănă cu două avioane unite printr-o aripă comună. Fiecare fuselaj are o lungime de 73 de metri și este susținut de 12 roți principale și două roți de bot, însumând 28 de roți. Anvergura totală de 117 metri îl face mai lat decât un teren de fotbal american de 91 de metri.

Configurația echipajului și sistemele de bord

Un detaliu interesant este faptul că pilotul, copilotul și inginerul de zbor se află în cabina fuselajului din dreapta, în timp ce fuselajul din stânga este complet neocupat, fiind dedicat sistemelor de date de zbor.

Motoare și performanțe

Avionul este propulsat de șase motoare Pratt & Whitney PW4056, fiecare capabil să dezvolte o forță de tracțiune de 252,4 kN. Pentru decolare, ROC are nevoie de o pistă de 3.700 de metri și poate transporta o încărcătură de până la 250 de tone, adică cu 10% mai mult decât propria sa greutate de 227 de tone.

Istoria zborurilor

Prototipul a fost prezentat public în 2011, iar primul zbor a avut loc în 2019. De atunci, Stratolaunch ROC a efectuat 24 de zboruri, consolidându-și statutul de cea mai mare aeronavă din lume după anvergura aripilor.

