Accidentul s-a produs în contextul pregătirilor pentru sărbători, perioadă în care tot mai multe persoane se implică în decorarea locuințelor și a clădirilor, fără a conștientiza întotdeauna riscurile asociate lucrului cu electricitatea.

Victima a murit electrocutată

Potrivit primelor informații, bărbatul lucra la instalarea decorațiunilor de Crăciun pe clădirea firmei la care era angajat, imobil ce aparține patronului său. În timpul operațiunii, o scară metalică ar fi intrat în contact cu fire electrice aflate sub tensiune. Electrocutarea a fost fatală, iar echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

În urma aceluiași incident, un alt bărbat, coleg de muncă al victimei, a suferit răni și a fost transportat de urgență la spital. Medicii au precizat că acesta se afla într-o stare relativ stabilă la momentul internării, fiind internat în secția de terapie intensivă pentru monitorizare și îngrijiri suplimentare, după ce a fost și el electrocutat.

Rudele victimei susțin că bărbatul desfășura această activitate în fiecare an, fără a interveni direct asupra rețelelor electrice. Un moment de neatenție ar fi fost suficient pentru ca tragedia să se producă.

Autoritățile tratează decesul ca pe un accident de muncă. Inspectoratul Teritorial de Muncă Bacău a demarat o anchetă pentru a stabili exact responsabilitățile și condițiile în care s-a produs evenimentul. Reprezentanții instituției au anunțat că vor analiza respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă și vor propune măsuri pentru prevenirea unor situații similare.

În paralel, și poliția a deschis un dosar de cercetare pentru a clarifica toate împrejurările în care a avut loc accidentul. Ancheta este în desfășurare, iar concluziile vor fi stabilite după finalizarea verificărilor.