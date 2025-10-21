Soțul ei a descoperit scena și a încercat disperat să o readucă la viață, dar fără succes. O greșeală aparent banală s-a dovedit fatală.

Un gest obișnuit, cu urmări fatale

Tragedia s-a petrecut în octombrie anul trecut, în localitatea Santry, comitatul Dublin. Cazul a fost readus în atenția publicului abia acum, odată cu publicarea rezultatelor investigației medico-legale. Ann-Marie O’Gorman era descrisă de cei apropiați drept o femeie plină de energie, care mergea zilnic la sală la ora șase dimineața, chiar dacă suferea de unele probleme cronice de sănătate. Nimeni nu și-ar fi putut imagina sfârșitul absurd care o aștepta.

Ultima conversație înainte de tragedie

Soțul ei, Joe, a dus-o pe fiica cea mică, Megan, la prima ei discotecă și, pe drumul de întoarcere, a vorbit la telefon cu Ann-Marie pentru mai puțin de 30 de secunde. Din tonul vocii, părea relaxată, probabil deja în cadă. Când a ajuns acasă, însă, imaginea care l-a întâmpinat l-a îngrozit: soția era întinsă pe o parte, fără suflare, iar telefonul și cablul de încărcare pluteau în apă.

Joe a crezut inițial că Ann-Marie dormea, dar când a observat dispozitivul în apă, a realizat pericolul. A încercat s-o ridice, moment în care a simțit el însuși o descărcare electrică, însă a fost protejat de șlapii din cauciuc. A strigat-o pe fiica lor cea mare, Leah, să sune la salvare. Corpul femeii prezenta deja arsuri și urme roșii caracteristice electrocutării.

Verdictul medicului legist: un curent slab, dar mortal

Autopsia realizată de medicul patolog Heidi Okkers a confirmat fără echivoc cauza decesului. Pe corpul victimei au fost identificate arsuri pe piept, brațul stâng și pe degetele mâinii drepte. Analizele toxicologice au exclus consumul de alcool sau droguri. Moartea a fost provocată exclusiv de descărcarea electrică.

Expertul tehnic Paul Collins a explicat în detaliu modul în care s-a produs accidentul: telefonul a alunecat în apă, iar în momentul în care Ann-Marie a încercat să-l scoată, a atins metalul mânerului de la duș, închizând astfel circuitul electric. Deși încărcătorul produce un curent de doar 2 amperi, acesta a fost suficient pentru a o ucide instantaneu.

„Se vorbește doar despre rezistența la apă, nu despre pericole”

Încă marcat de cele întâmplate, Joe O’Gorman a vorbit public despre tragedie în timpul audierilor. El a acuzat companiile producătoare de telefoane și încărcătoare că nu avertizează suficient asupra riscurilor reale. „Se vorbește doar despre rezistența la apă a telefoanelor, dar nimeni nu avertizează că acest lucru poate fi mortal”, a declarat el în fața tribunalului medicului legist.

Joe a cerut ca ambalajele dispozitivelor să includă avertismente clare și vizibile, pentru ca nimeni să nu mai repete greșeala soției sale. El a menționat și alte cazuri similare, petrecute la Londra și în Statele Unite, exprimându-și speranța că moartea lui Ann-Marie va servi drept lecție dureroasă, dar necesară, pentru alții.

Un pericol ignorat de mulți

Tragedia din Santry scoate la iveală un risc pe care mulți îl tratează cu ușurință: utilizarea dispozitivelor electronice în apropierea apei. O clipă de neatenție poate transforma un moment banal de relaxare într-o catastrofă. Familia O’Gorman trăiește astăzi cu durerea pierderii, dar și cu dorința ca nimeni altcineva să nu treacă prin același coșmar.

În spatele acestei drame se află o realitate crudă: chiar și un curent slab, considerat inofensiv, poate ucide în anumite condiții. Iar un gest aparent nevinovat, precum verificarea telefonului în cadă, poate deveni fatal într-o fracțiune de secundă.

