Șeful Pentagonului vorbește despre invazia migranților. „Plaje europene sunt luate cu asalt de ideologii diferite, periculoase”

Sursă: Agerpres

Aliații din Al Doilea Război Mondial au aniversat sâmbătă în Franța 82 de ani de la debarcarea în Normandia începută în 6 iunie 1944

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a folosit prilejul pentru a cere Occidentului un sprijin mai puternic pentru Statele Unite în eforturile de apărare a păcii și libertății.

'Pacea se asigură numai prin forță și este forță de ambele părți ale Atlanticului, întărită prin pregătire, prin capacități militare comune și prin voință politică neclintită', a spus oficialul pe care președintele SUA, Donald Trump, preferă să îl numească secretar de război.



La cimitirul militar american din Colville-sur-Mer, unde s-a aflat alături de omoloaga sa franceză, Catherine Vautrin, Hegseth a insistat că 'lumea noastră este mai sigură și mai prosperă când Statele Unite ale Americii și aliații noștri sunt puternici, liberi și lipsiți de remușcări în apărarea tradiției noastre occidentale de libertate'.

'Suntem alături de aliații noștri și ne așteptăm ca aliații noștri capabili și pregătiți să fie alături de noi', a adăugat el, avertizând că 'o mare parte din Occident' a ajuns 'comodă' după cel de-al Doilea Război Mondial.



'Am uitat că libertatea nu este gratuită. Am uitat că pacea nu apare doar din dorință. Este adusă intenționat, cu onoare și cu tărie', iar 'bărbații care au debarcat pe aceste plaje știau asta', a mai spus oficialul american.



Hegseth a comparat debarcarea aliată în Franța ocupată de naziști cu traversarea Mării Mediterane de către migranți - fenomen pe care l-a numit 'invazie'. 'Din păcate astăzi alte plaje europene sunt luate cu asalt de ideologii diferite, periculoase', a afirmat el, menționând debarcările migranților în Spania, Italia, Grecia sau Bulgaria