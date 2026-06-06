Bilanțul DSU după o zi de coșmar sub furia apelor: 29 de localități din 10 județe și București, afectate de inundații, viituri și vijelii

Sursă: Agerpres

Efecte ale fenomenelor hidrometeorologice periculoase au fost înregistrate, sâmbătă, în 29 de localități din 10 județe și în municipiul București, pompierii intervenind pentru evacuarea apei din locuințe, curți și subsoluri, precum și pentru îndepărtarea copacilor căzuți, a informat Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU).

Cele mai importante efecte au fost raportate în județele Vrancea, Ilfov, Vaslui și Buzău.

'Pe parcursul zilei de astăzi, efecte ale fenomenelor hidrometeorologice prognozate au fost înregistrate în 29 de localități din 10 județe (Bacău, Brașov, Buzău, Cluj, Covasna, Călărași, Ilfov, Olt, Vaslui și Vrancea), precum și în municipiul București', a transmis DSU.





Potrivit sursei citate, echipajele de intervenție au evacuat apa din 23 de locuințe, peste 100 de curți și 20 de subsoluri. Totodată, pompierii au intervenit pentru degajarea a 10 copaci prăbușiți pe carosabil.





Circulația rutieră a fost afectată temporar pe două drumuri naționale și două drumuri județene, din cauza arborilor căzuți și a aluviunilor acumulate pe carosabil.

De asemenea, în localitatea Slon, județul Prahova, o alunecare de teren a afectat un drum comunal, accesul către aproximativ 80 de gospodării fiind posibil, la această oră, doar pietonal.



Forțele de intervenție continuă acțiunile pentru înlăturarea efectelor produse de vremea severă în județele Covasna, Ilfov și Vrancea.





Având în vedere faptul că avertizările meteorologice și hidrologice rămân în vigoare și în perioada următoare, DSU a recomandat populației să evite deplasările în zonele afectate, să nu traverseze cursuri de apă cu debite crescute, să își asigure obiectele care pot fi luate de vânt și să urmărească informațiile transmise de autorități.