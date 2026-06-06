Vizită cu miză de securitate. Nicușor Dan a ajuns la SCOMAR, sistemul care monitorizează frontiera maritimă

Președintele României, Nicușor Dan, a efectuat o vizită la sediul SCOMAR, sistemul operativ utilizat de Poliția de Frontieră Română pentru supravegherea litoralului și a frontierei maritime.

În cadrul vizitei, șeful statului a analizat procesul de modernizare aflat în desfășurare, precum și capabilitățile actuale ale sistemului, conceput pentru detectarea și identificarea diferitelor tipuri de ambarcațiuni civile, de la bărci de pescuit și ambarcațiuni de agrement, până la nave comerciale și ambarcațiuni rapide.

SCOMAR este proiectat să detecteze și să identifice diverse tipuri de ambarcațiuni, de la bărci de pescuit și nave comerciale până la ambarcațiuni rapide de mici dimensiuni.

Amenințări noi, pentru care sistemele nu au fost gândite inițial

În discuțiile purtate la fața locului a fost adusă în prim-plan o problemă tot mai des invocată în ultima perioadă: apariția unor noi tipuri de riscuri în mediul maritim. Este vorba în special despre platforme de mici dimensiuni, cu profil redus, inclusiv drone marine, care nu se încadrau în scenariile pentru care aceste sisteme au fost concepute inițial, a scris șeful statului pe pagina sa de X

Evaluare în Portul Militar Constanța

Vizita a continuat în Portul Militar Constanța, unde au fost analizate capacitățile actuale și nivelul de pregătire al Forțelor Navale Române.

Președintele a vorbit despre procesul de modernizare în desfășurare, inclusiv pe componenta navală, și despre livrările de echipamente așteptate în perioada următoare, care ar urma să întărească dotarea armatei.

NATO pregătește o sesiune dedicată Mării Negre

În contextul acestor evoluții, Nicușor Dan a amintit că Forțele Navale Române au participat recent la un exercițiu NATO axat pe contracararea unor astfel de amenințări.

Totodată, în săptămâna care începe pe 10 iunie, la solicitarea României, NATO va organiza o sesiune specială privind securitatea la Marea Neagră, unde vor fi analizate riscurile din regiune, inclusiv utilizarea dronelor aeriene și maritime.

În dana 78, acolo unde a avut loc explozia dronei

Ultimul punct al vizitei a fost dana 78, locul în care s-a produs recent explozia unei drone maritime.

Președintele a discutat cu specialiștii pirotehniști care au intervenit la fața locului și a fost informat despre modul în care s-a desfășurat operațiunea.

Potrivit informațiilor prezentate, intervenția s-a făcut conform procedurilor, cu accent pe securizarea zonei și protejarea populației, precum și a personalului implicat.