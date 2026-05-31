Detalii-șoc despre tragedia din Satu Mare: copilul mort pe tobogan ar fi fost grav bolnav

Sursă: Realitatea PLUS

Au apărut noi informații legate de copilul mort de zilele orașului Satu Mare. Tragedia a avut loc acolo unde distracția celor mici a devenit un coșmar pentru toți părinții martori la scenele de groază. Micuțul de doar doi ani și-a pierdut viața după un accident produs în zona amenajată pentru copii. Potrivit presei locale însă, raportul medicilor legiști ar fi arătat că băiețelul ar fi avut o tumoare renală despre care nimeni nu știa, iar aceasta ar fi cauza decesului, potrivit primelor date. Vă avertizăm că urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!

Tragedia a avut loc în Satu Mare, chiar în zona în care se sărbătoreau zilele orașului. Potrivit primelor informații, micuțul se afla pe un tobogan gonflabil alături de alți copii când s-a produs incidentul. Aceștia s-ar fi lovit unii de alții în timpul jocului, spun martorii, iar la scurt timp după impact, copilul ar fi intrat în stop cardio-respirator.

Medicii și paramedicii au început imediat manevrele de resuscitare și au luptat mai bine de o oră pentru a-i salva viața. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor, copilul a fost declarat decedat. Potrivit presei locale, primele date ale medicilor legiști ar arăta că băiatul de doar doi ani ar fi avut o tumoră renală despre care nici părinții nu ar fi știut până acum.

”Se putea întâmpla oriunde, inclusiv acasă în somn. Nu s-a știut de acea tumoare, a fost asimptomatică. Copilul nu a dat niciun semn că ar fi bolnav. Totul s-a întâmplat subit”, ar fi declarat membrii familiei jurnaliștilor de la PresaSM .

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat. În urma incidentului, activitățile din zona de agrement au fost suspendate.