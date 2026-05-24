Accident grav în Neamț. Doi răniți și patru mașini avariate, după ce un TIR a spulberat o mașină neasigurată la viraj - FOTO

Doi bărbați au ajuns la spital sâmbătă seară în urma unui accident rutier produs pe bulevardul Ștefan cel Mare din Târgu Neamț, după ce autoturismul în care se aflau a intrat în coliziune cu un autocamion cu remorcă și a fost proiectat în alte trei mașini parcate.

Polițiștii din Târgu Neamț au fost sesizați în jurul orei 23.30 cu privire la producerea accidentului. Potrivit IPJ Neamț, un tânăr de 21 de ani, din localitate, conducea autoturismul pe bulevardul Ștefan cel Mare când, la efectuarea unui viraj la stânga, nu s-ar fi asigurat corespunzător.

În acel moment, mașina sa a intrat în coliziune cu un ansamblu de vehicule care circula din sens opus, fiind proiectată ulterior în trei autoturisme parcate.

În urma impactului, atât șoferul în vârstă de 21 de ani, cât și pasagerul său, un bărbat de 26 de ani, au fost răniți și transportați la spital. Testele au arătat că niciunul dintre șoferi nu consumase băuturi alcoolice.

„În urma verificărilor efectuate de poliţişti s-a stabilit faptul că, în timp ce un tânăr în vârstă de 21 de ani, din aceeaşi localitate, conducea un autoturism pe bulevardul Ştefan cel Mare, din oraşul Târgu-Neamţ, la efectuarea unui viraj la stânga, nu s-ar fi asigurat corespunzător, intrând în coliziune unui ansamblu de vehicule care se deplasa din sens opus şi pe care l-ar fi proiectat în alte 3 autoturisme parcate”, au afirmat poliţiştii.

Polițiștii continuă cercetările în dosarul deschis pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.