Mitică Dragomir, previziunea momentului: „Predoiu sau Grindeanu, unul dintre ei va fi premier. Bolojan și USR l-au trădat pe Nicușor Dan”

Sursă: Realitatea PLUS

Scenarii explozive pentru viitorul Guvern lansate în direct de Mitică Dragomir, la Realitatea Plus. Predoiu sau Grindeanu va fi următorul premier al României. Este declarația făcută în exclusivitate la emisiunea Tunurile pe politicieni, moderată de Claudiu Giurgea. Potrivit acestuia, Nicușor nu îl mai vrea pe Bolojan și a vorbit despre cum a fost trădat președintele de premierul demis și USR.

Lumea este foarte revoltată și așa înapoi nu mai poate să vină, nu poate să-l pună președintele Nicușor pe Bolojan premier, nu poate datorită Constituției. Nu (n.r. nu îl mai vrea premier pe Bolojan).

Părerea mea e că nu s-au iubit niciodată, dar trebuia să-l pună prim-ministru pentru cota de încredere a lui Bolojan era foarte mare, era peste 60%. Nicușor l-a pus în funcție. L-a pus în funcție, s-a venit și a dat cu barda în Dumnezeu.

Nu înțelege nimeni că nu se poate face guvern fără PSD acum, când ei au majoritate în Parlament. Nu poți, domnule, să neglijezi chestia asta.

Varianta cea mai bună din PNL e ăsta care e ministru la Interne. Predoiu este un tip cu o experiență politică de peste 20 de ani.

Părerea mea este că USR-ul va fi scos sau va ajunge PSD-AUR până la coadă, că n-are ce să facă.

Oricum, dacă PSD-ul va prelua conducerea guvernului, numai Grindeanu. Grindeanu, dau scris că nu-l va trăda pe Nicușor. Niciodată. Niciodată. Toți l-au trădat pe Nicușor.”, a declarat Mitică Dragomir la Realitatea PLUS.