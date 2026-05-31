Ploile și vijeliile continuă în România. Cum va fi vremea în minivacanța de 1 Iunie
Ploaie
Ploile și vijeliile continuă și zilele viitoare în mare parte din țară. Cei care au plecat în minivacanța de 1 iunie nu vor avea parte de zile însorite, spun meteorologii.
„...Astfel de manifestări așteptăm și astăzi, cel puțin în a doua parte a zilei, în jumătatea de est a țării, și ne referim la estul Transilvaniei, Moldova, mare parte din Muntenia, Dobrogea. În a doua parte a zilei ne așteptăm din loc în loc să apară averse, posibil și cu caracter torențial.
În restul țării va fi o vreme destul de frumoasă și ne referim în special la partea de vest și sud-vest a teritoriului, acolo unde astăzi așteptăm și cele mai ridicate temperaturi, până spre 28-29, izolat chiar 30 de grade în zona Olteniei.
De mâine și cam până marți seara, din păcate, să vorbim de o extindere a fenomenelor de instabilitate și chiar o intensificare a acestora. Practic, de mâine, din a doua parte a zilei până marți seara, în toate toate regiunile vom avea parte de manifestări de instabilitate: furtuni, cantități de apă mai însemnate, mai ales în vest, nord-vest, centru, la deal și munte, căderi de grindină și vijelii...”, a transmis meteorologul de serviciu al ANM, Mihai Timu.
