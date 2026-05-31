Sărbătoare 31 mai. Duminica Mare sau Rusaliile: ce semnifică Pogorârea Duhului Sfânt

La 50 de zile de la Paște, Biserica Ortodoxă prăznuiește Pogorârea Duhului Sfânt peste Sfinții Apostoli. Evenimentul, cunoscut drept Rusalii sau Duminica Mare, marchează întemeierea văzută a Bisericii creștine.

Duminica, 31 mai 2026, Biserica Ortodoxa praznuieste Pogorarea Duhului Sfant, care are loc la 50 de zile de la Invierea Domnului. De aici si denumirea de Cincizecime. Aceasta zi este cunoscuta si sub numele de Duminica mare sau Rusalii. Despre aceasta sarbatoare fac mentiuni Sf. Apostol Pavel (1 Cor. 16, S) si Sf. Luca (Fapte 20, 16). Pana la inceputul secolului al V lea, Cincizecimea era praznuita impreuna cu Inaltarea Domnului.

Sfantul Apostol Ermie a fost soldat in armata romana. I s-a cerut in timpul imparatului Antonin Piul (138-161), sa renunte la credinta in Hristos. A refuzat si a fost supus la cumplite chinuri: i s-au zdrobit dintii cu o piatra, pielea fetei i-a fost luata cu un cutit, a fost aruncat in foc, dar prin harul lui Dumnezeu a ramas nevatamat.

La porunca judecatorului, i s-a dat sa bea otrava de la un vrajitor. A baut-o, dar otrava nu i-a facut niciun rau. In urma acestei minuni, vrajitorul a primit credinta in Hristos, motiv pentru care a fost ucis.

Dupa alte chinuri, i s-a taiat capul. Crestinii au luat in taina trupul Sfantului Ermie si l-au ingropat cu cinste. Sfintele lui moaste vindeca in chip minunat pe cei cuprinsi de diverse boli.

Tot in aceasta zi, facem pomenirea:

- Sfintilor cinci mucenici din Ascalon;

- Sfintilor Mucenici Eusebie si Haralambie.



