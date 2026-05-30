Urmărire ca în filme pe A2. Un șofer căutat pentru furt și conducere fără permis s-a răsturnat cu mașina

Un bărbat de 26 de ani, căutat de polițiști pentru furt și conducere fără permis, a fost prins sâmbătă după o urmărire pe autostrada A2. Mașina condusă de acesta s-a răsturnat după ce a lovit parapetul din zona restricțiilor.

Incidentul a început după ce polițiștii de la Biroul de Poliție Autostrăzi A2 București-Cernavodă i-au făcut semn șoferului să oprească. Bărbatul nu a tras însă pe dreapta și și-a continuat drumul.

Mașina s-a răsturnat după impactul cu parapetul

Potrivit Poliția Română, șoferul a pierdut controlul autoturismului în zona intersecției dintre autostrăzile A0 și A2.

„Ajuns la intersecția dintre autostrăzile A0 și A2, la coborârea spre Calea nr. 1, A2, bărbatul aflat la volanul autoturismului ar fi intrat în coliziune cu parapeții montați în zona restricțiilor, răsturnându-se pe partea carosabilă. Totodată, acesta a fugit de la fața locului, sărind peste glisiera marginală a bretelei de coborâre în A2, fiind prins la scurt timp de către polițiști”, au transmis reprezentanții Poliției Române.

În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că pe numele bărbatului exista un mandat de arestare preventivă emis de Inspectoratul de Poliție Județean Ialomița, pentru furt și conducere fără permis.

Polițiștii au mai descoperit asupra acestuia substanțe suspecte, printre care canabis și o substanță albă care pare a fi amfetamină, dar și ustensile pentru prepararea acestora. Atât șoferul, cât și femeia aflată în mașină au fost răniți și transportați la spital pentru îngrijiri medicale. De asemenea, bărbatului i-au fost recoltate probe biologice pentru a se stabili dacă se afla sub influența alcoolului sau a altor substanțe interzise. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.