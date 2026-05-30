O garsonieră din Balș a ars complet: pompierii din două orașe au intervenit de urgență. Copiii s-au jucat cu focul

Pompierii din cadrul ISU Olt au intervenit sâmbătă pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o garsonieră din orașul Balș. Flăcările au distrus bunurile din locuință, însă nicio persoană nu a fost rănită.

Potrivit reprezentanților ISU Olt, la intervenție au participat echipaje din cadrul Stației Balș și Detașamentului Slatina.

„Echipaje din cadrul Stației Balș și Detașamentului Slatina, cu două autospeciale de stingere, o autospecială pentru intervenție la înălțime, un echipaj SMURD și o autospecială pentru primă intervenție, au intervenit în orașul Balș pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o garsonieră.

La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu degajări mari de fum, la bunurile din interiorul garsonierei”, a transmis ISU Olt.

În urma incendiului au ars bunurile aflate în interiorul garsonierei. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Pompierii spun că, cel mai probabil, incendiul a fost provocat de jocul copiilor cu focul.