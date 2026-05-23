Mitică Dragomir a dat cărțile pe față: „Nicușor Dan și Ilie Bolojan nu s-au iubit niciodată. L-a numit premier pentru cota de încredere”

Dumitru Dragomir a lansat la Realitatea PLUS un atac virulent la adresa premierului Ilie Bolojan, susținând că măsurile de austeritate adoptate de Guvern seamănă îngrijorător cu cele adoptate de regimul Ceaușescu. Dragomir a adăugat că Nicușor Dan și Ilie Bolojan nu „s-au iubit niciodată”, președintele fiind nevoit să-l numească premier pentru cota de încredere pe care o avea la acel moment.

„Părerea mea e că Nicușor Dan și Ilie Bolojan nu s-au iubit niciodată, dar trebuia să-l pună prim-ministru pentru cota de încredere a lui Bolojan, era foarte mare, era peste 60%. Și populația, ca și pe Călin Georgescu, îl dorea în funcție. Și Nicușor l-a pus în funcție. L-a pus în funcție, s-a venit și a dat cu barda în Dumnezeu.

Știi ce e cel mai periculos? Că el crede că face bine. Nu face. Pentru că așa zicea și Ceaușescu. Înfometați-i, înfometați-i, înfometați-i. Și până s-a spart mămăliga.

Domnul Bolojan nu poate să iasă pe stradă, săracul. Mie îmi pare rău, eu ți-o spun cinstit, pentru că aveam de el aveam o impresie mai bună. Ori nu gândește, ori are niște consilieri slabi, ca altfel nu se explica. sau ministri nu au curaj sa ii spuna.”, a declarat Dumitru Dragomir la Realitatea Plus.