Realitatea PLUS prezintă un documentar exploziv. Dosarul „mită pentru premier”, Ilie Bolojan confirmă întâlnirea

Sursă: Realitatea PLUS

Ilie Bolojan a fost premier timp de 10 luni, perioadă în care s-a aflat în centrul unor scandaluri de amploare, marcate de acuzații grave de corupție și anchete ale procurorilor. Cea mai recentă controversă în care apare numele premierului interimar este legată de Oana Gheorghiu, acuzată că ar fi făcut lobby pentru un gigant german. Numele lui Bolojan este asociat și cu scandalul fraților Micula, acuzați că s-au îmbogățit din bani publici, dar și cu dosarul privind presupusa „mită de 1,5 milioane de euro pentru Bolojan”. REALITATEA PLUS prezintă un documentar despre controversele și persoanele din anturajul premierului demis.

Motivul pentru care Ilie Bolojan apără controversații

Vicepremierul Oana Gheorghiu este implicată într-un scandal de proporții, cu acuzații grave de trafic de influență în favoarea unui gigant german, care ar fi donat în trecut sume uriașe pentru ONG-ul înființat de aceasta. În luna februarie, Oana Gheorghiu a trimis mai multe e-mailuri de pe adresa oficială a Guvernului către Autoritatea pentru Digitalizarea României și STS, în care recomanda serviciile de digitalizare oferite de colosul german.

Într-un răspuns pentru REALITATEA PLUS, Oana Gheorghiu a transmis că acuzațiile sunt „false”. Mai mult, aceasta susține că este o campanie de denigrare împotriva sa și a oamenilor de lângă aceasta, pentru că au devenit incomozi.

După ce situația a ieșit la iveală, fostul șef al Autorității pentru Digitalizarea României a rupt tăcerea și o acuză pe Oana Gheorghiu și ministrul USR al Economiei, Irineu Darău, că au făcut presiuni pentru contracte cu nemții.

„Presiunea a început când am primit adresă, undeva în prima săptămână a lunii ianuarie. Eu mă văd cu domnul ministru la începutul anului, în data de 12 ianuarie, și atunci primesc personal, ca urmare a primei noastre întâlniri de lucru. Consilierul său îmi spune să acord maximă atenție adresei. Întrebarea mea a fost: ce legătură are stadiul implementării proiectelor de digitalizare din PNRR cu întâlnirea cu Schwarz?

După care apar tot felul de mesaje despre Schwarz: „V-ați mai gândit?”. Comunicări verbale, telefonice sau pe Whatsapp și când ne intersectam în alte întâlniri. Simt că a fost o presiune care poate fi echivalată cu trafic de influență.” , a zis Dragoș Vlad, fostul președinte al Autorității pentru Digitalizarea României.

În urma acuzațiilor, sindicaliștii de la Guvern cer demisia Oanei Gheorghiu și amenință cu grevă japoneză.

Oana Gheorghiu, acuzată de trafic de influență. Bolojan o apără

În schimb, premierul interimar Ilie Bolojan face scut în jurul Oanei Gheorghiu.

În același timp, numele lui Ilie Bolojan este pomenit într-un alt scandal de amploare. La doar patru luni de când l-a numit în funcția de președinte al Autorității Vamale Române, Mihai Savin a fost plasat sub control judiciar pentru fals şi uz de fals, după ce ar fi emis retroactiv un ordin de misiune pentru a salva permisul de conducere al unui angajat.

Un alt scandal în care este implicat Ilie Bolojan se învârte în jurul controversaților frați Micula. În 2019, Ludovic Orban, care era premier, ar fi împărțit cu frații miliardari bani din fondul de rezervă al statului pe un șervețel. La acea vreme, Ilie Bolojan era secundul lui Orban în PNL și era la curent cu tot ce făcea acesta. Funcționari-cheie din Ministerul de Finanțe acuză și acum presiuni pentru continuarea plăților în conturile gemenilor afaceriști din Bihor.

Dezvăluirea a fost făcută în ședința de Guvern din 18 decembrie 2025 de către directorul Direcției Juridice din Ministerul de Finanțe, adică cel care coordonează apărarea României împotriva fraților Micula. Acesta a povestit în fața lui Ilie Bolojan cum, în 2019, a fost chemat în biroul premierului de atunci - Ludovic Orban, și ar fi văzut cum acesta împărțea bani din fondul de rezervă cu cei doi afaceriști. Aproximativ 240 de milioane de euro a virat Guvernul în conturile celor doi în 2019 și 2020.

Mai grav, deși a ascultat dezvăluirea în ședința de Guvern, Ilie Bolojan nu a inițiat niciun demers în acest sens, nu a făcut publice informațiile și, mai mult - a continuat să spună că își dorește o alianță politică alături de Ludovic Orban. Considerat un apropiat atât al lui Ludovic Orban, cât și al fraților Micula, actualul premier este acuzat acum că a făcut inclusiv presiuni asupra funcționarilor din Ministerul de Finanțe ca să continue plățile în conturile fraților milionari și să împiedice continuarea demersurilor de apărare a statului român în procesele împotriva celor doi afaceriști.

Potrivit unor surse, frații Micula ar fi jucat un rol important și în propulsarea lui Ilie Bolojan în fruntea politicii bihorene și, mai apoi, în funcții-cheie în Guvern.

Ilie Bolojan aprinde lumina, dar nu și pentru apropiații lui

În 2025, procurorii au descins la mai multe proprietăți ale fraților Micula, acuzați că și-au transferat mai multe terenuri, hale și alte active pe alte firme, astfel încât să scape de plata despăgubirilor către statul român. Prejudiciul total se ridică la aproximativ 500 de milioane de euro.

Ilie Bolojan a fost în centrul unor tensiuni politice după ce a decis închiderea unor companii de stat sau vânzarea unui pachet de acțiuni la un preț mult mai mic decât cel al pieței. „În timp ce Uniunea Europeană dezvoltă întreprinderile de stat, premierul interimar le pune lacăt sau le face cadou străinilor” - erau acuzațiile la adresa premierului Ilie Bolojan. Pe lista celor 22 de companii strategice erau Hidroelectrica, Portul Constanța, Salrom și Cec Bank.

Scandalul a dus la demiterea lui Ilie Bolojan din fruntea Executivului. Pentru că s-au opus vânzării companiilor de stat, PSD și AUR au depus împreună moțiunea de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan, iar aceasta a fost votată de 281 de parlamentari.

În replică, Ilie Bolojan a spus că a deranjat sinecurile de la stat în urma deciziei privind companiile de stat. Însă, în timp ce arată cu degetul spre social-democrați, Bolojan și-a numit finul președinte interimar la SAPE, companie de stat în energie. Pe lângă salariul de 50.000 de lei pe lună, Adrian Foghiș ar fi luat și „spor de femeie”.

Ilie Bolojan a ajuns și în atenția Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, după ce, pe vremea când era primar la Oradea, ar fi cumpărat din fonduri europene mai multe microbuze școlare la prețuri supraevaluate. Mai exact, Ilie Bolojan a inițiat procedura prin care județul urma să cumpere 25 de microbuze electrice, fiecare la un preț de aproximativ 218.000 de euro, adică de aproape două ori și jumătate peste valoarea estimată de Comisia Europeană.

Numele lui Ilie Bolojan apare și în dosarul de corupție deschis pe numele avocatei Adriana Georgescu. La începutul anului, avocata, membră în PNL Sector 1, era prinsă în timp ce lua mită 60.000 de euro pentru intervenții la șeful partidului, Ilie Bolojan.

Stenograme incendiare. Cu cine negociază avocata șpăgară din PNL

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Îți dai seama că eu sunt în depresie, dar nu mai contează asta. Eu încerc să o reglez acuma cu CIUCU (CIPRIAN n.red .) s-o… să-l pun pe ăsta primar, că e aproape. Să-l am pe CIUCU (CIPRIAN n.red .) la mână și pe BOLOJAN, să vă rezolv pe voi, să închid toate datoriile și să văd măi…

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: E soarta lui BOLOJAN (ILIE n.red .) în joc, nu e a lui… Dar asta am înțeles!

SURSA: Surse Judiciare

În urma scandalului, Adriana Georgescu a fost exclusă din PNL, în timp ce Ilie Bolojan și liberalii care apar în fotografii cu avocata șpăgară s-au delimitat public de aceasta.

Fănel Bogos este un alt personaj controversat din jurul premierului interimar. Afaceristul ar fi dat șpagă 1,5 milioane de euro pentru a ajunge în biroul premierului Ilie Bolojan. Omul de afaceri voia să îi ceară șefului Guvernului să-l demită pe șeful DSVSA Vaslui, după ce la ferma lui de pui a apărut un focar de salmonella.

Totul ar fi fost intermediat de liderul PNL Vaslui și trezorier al Partidul Național Liberal, Mihai Barbu, care ar fi solicitat, pe 23 septembrie, o audiență la Palatul Victoria pentru o discuție despre politica internă cu premierul și liderul său de partid, Ilie Bolojan. Guvernul a confirmat întâlnirea, care ar fi durat 15 minute.

Aproape 5 luni a stat Fănel Bogos în spatele gratiilor, iar apoi a fost plasat sub control judiciar. La ieșire, acesta a negat acuzațiile și a spus că totul ar fi fost regizat.

La puțin timp după instalarea Guvernului Bolojan, vicepremierul Dragoș Anastasiu și-a anunțat demisia, în urma scandalului provocat de faptul că a recunoscut în instanță că a mituit timp de 8 ani un funcționar ANAF.

Cum se spală Ilie Bolojan pe mâini după fiecare scandal?

Un alt personaj controversat de lângă Ilie Bolojan vine de la USR, partidul pe care premierul interimar îl laudă și spune că își dorește în continuare o colaborare cu acesta. Este vorba despre Ionuț Moșteanu, numit ministru al Apărării în Executivul lui Bolojan, dar care și-a dat demisia la scurt timp, după ce a mințit cu privire la studiile sale.

Timp de 10 luni cât a fost premier, Ilie Bolojan a fost personajul principal al unor scandaluri fără precedent. De fiecare dată, acesta s-a spălat pe mâini cu explicații și justificări, iar în unele cazuri a susținut că nu există nicio problemă.