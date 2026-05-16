Ministrul Pîslaru: „Conform fluturașului de salariu am 12.776 lei!”

Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii, vine cu explicații după ce a declarat că e întreținut de soție. Acesta a postat un mesaj pe pagina sa de socializare în care a explicat că încasează, conform fluturașului de salariu, 12.776 lei. În ciuda sumei pe care o încasează lunar, acesta insistă că este un salariu mic, pentru că oamenii adecvați ar trebui plătiți pe măsură, spune acesta.

„În acest moment soția mea mă întreține. Pot să declar asta și să îi mulțumesc și public de altfel și ăsta este adevărul.

Sunt mulți români care trăiesc mult mai greu, cu venituri mult mai mici. Deci nu aș vrea în niciun moment să rețină că mă vait cu acest venit.

Acest venit pe care îl am de circa 13 mii și un pic de lei, 12800 este o sumă care este mare în România...dar dacă vrei oameni ok trebuie...”, a zis Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii.