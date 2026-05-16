Sinecuri în ultimele zile ale Guvernului. Numiri controversate

Irineu Darău, ministrul demis al Economiei ar fi dat undă verde pentru colegii de partid care au trecut controversat să ajungă în funcții cheie în Consiliul de Administrație al Societății Naționale a Apelor Minerale. Acesta a semnat un ordin de ministru prin care se precizează că reprezentantul ministerului va da vot pozitiv privind numirea noilor administratori temporari din consiliu. Persoanele numite au fost contactate pentru un punct de vedere însă fără răspuns până la difuzarea acestui material.

Fostul ministru al Economiei își pune colegii în funcții

Potrivit ordinului de ministru, colegii din partidul USR au fost numiți ca administratori provizorii la Apele Minerale. Unul dintre ei este Vicențiu-Traian Râmniceanu, membru USR Sector 3, unde a și candidat la alegerile locale în anul 2020 pentru o funcție de consilier local. A ocupat nenumărate funcții în consiliile de administrații ale companiilor locale și naționale.

Altul este Mihai Ghinescu, candidat în anul 2024 la Consiliul Local al Sectorului 2 din partea USR. A treia persoană propusă este Cristian Bordei, fost senator USR în mandatul 2020-2024. Deși nu a mai prins un loc în Parlament, Irineu Darău i-a rezervat un loc în Consiliul de Administrație de la Apele Minerale.

O altă persoană este Dragoș-Octavian Constantin, membru USR la filiala Sectorului 1 și foarte apropiat de fostul edil al Capitalei, Clotilde Armand. Potrivit jurnaliștilor de la Gândul, acesta a fost anchetat în urmă cu 3 ani pentru că a circulat cu permisul suspendat și fără ITP la autoturism. Mai mult, după ce a fost tras la răspundere pentru faptele sale a dat vina pe soție, însă femeia nu avea dreptul să conducă respectiva mașină pentru că era una de serviciu.

Cei de la Gândul mai scriu că Societatea Națională a Apelor Minerale ar fi trebuit să organizeze un concurs pentru ocuparea acestor posturi vacante . Însă cei cinci membri ai Consiliului de Administrație au fost numiți provizoriu, încălcând astfel unul din jaloanele PNRR.

Totul vine după ce nu demult, ministrul demis al Economiei ar fi făcut-o funcționar public „special” pe Adriana Miron care i-a fost șefă de cabinet și ar fi primit postul în doar o săptămână, fără să susțină un examen în acest sens. Adriana Miron s-ar fi comportat ca liderul de facto de la Economie. Mai exact, ea ar fi condus ședințele la care participau secretarii de stat și directorii din Ministerul Economiei, deși nu avea atribuții în acest sens, spun jurnaliștii.

Ba mai mult, Irineu Darău ar fi propus-o premierului Ilie Bolojan pentru funcția de secretar general al Ministerului Economiei. Adriana Miron a fost condamnată la doi ani cu închisoare cu suspendare pentru fals și abuz în serviciu în anul 2015 și reabilitată în anul 2020.