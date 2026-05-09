Armistițiul care n-a ținut nici o zi: Ucraina și Rusia se acuză reciproc că au încălcat încetarea focului

Ucraina și Rusia s-au acuzat reciproc sâmbătă de încălcarea încetării focului pentru trei zile, negociată de SUA și anunțată de președintele american Donald Trump, relatează agențiile de presă internaționale.

''De la începutul zilei, numărul atacurilor efectuate de agresor a atins 51'', a indicat Statul-major al armatei ucrainene .

''În pofida declarației de încetare a focului, grupuri înarmate ucrainene au lansat atacuri cu drone și artilerie contra pozițiilor trupelor noastre'', a declarat la rândul său Ministerul Apărării rus.

Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al armatei ucrainene, Viktor Trehubov, a afirmat la Kiev că forțele ucrainene și cele ruse profită de actuala încetare a focului pentru a face rotația trupelor și a aduce întăriri pe front.



''Rușii iau astăzi pauză și o folosesc pentru a aduce întăriri, a face rotația forțelor și a-și reface capacitățile ofensive'', a spus Trehubov. Acesta a adăugat că activități similare au loc și de partea ucraineană.



El a calificat situația actuală de pe linia frontului drept relativ calmă pentru moment, deși au loc lupte izolate, însă de o intensitate mai mică decât de obicei.