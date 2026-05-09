Programul Rabla se schimbă radical. Bani mai mulți și reguli noi pentru mașinile fabricate în Europa

Programul Rabla intră într-o nouă etapă în 2026, cu modificări importante anunțate de autorități.

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a confirmat că proiectul destinat persoanelor fizice a fost pus în transparență publică, iar bugetul va crește semnificativ față de anul precedent.

În centrul noii ediții se află două direcții clare: mai mulți bani alocați și o orientare puternică spre sprijinirea industriei auto europene.

Buget crescut pentru Rabla 2026

Pentru anul 2026, Programul Rabla destinat persoanelor fizice va avea un buget de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane mai mult decât în 2025, când suma alocată a fost de 200 de milioane de lei.

Executivul susține că această creștere vine în contextul unei reconfigurări mai ample a programelor de mediu și investiții, finanțate de Administrația Fondului pentru Mediu.

Accent pe mașinile produse sau asamblate în Europa

Cea mai importantă schimbare din noua ediție a programului este introducerea unei condiții legate de originea vehiculelor finanțate.

Autoritățile vor ca ghidul programului să favorizeze mașinile produse sau asamblate în Europa, o decizie care vizează susținerea industriei auto europene.

Diana Buzoianu a explicat că această direcție va fi integrată direct în regulile de eligibilitate ale programului.

Diana Buzoianu: „Vom face ghidul astfel încât să fie legat de producerea mașinilor în Europa”

Ministrul interimar al Mediului a detaliat modul în care va fi construit noul ghid al programului Rabla 2026 și etapele administrative până la lansare.

„Ieri am pus în transparență bugetul pentru tot programul AFM. Unul dintre programele care au fost bugetate este și programul Rabla pentru persoane fizice. Este un program pe care deja în cunoaștem de ani de zile. Un program care de anul acesta va avea această componență nouă de noutate pentru că vom face ghid astfel încât să fie legat de producerea mașinilor sau asamblarea lor la nivel european. urmează să fie și bugetul aprobat. Mai întâi trebuie să stea în transparență câteva zile, trebuie apoi să fie aprobat în cadrul ședințelor din guvernul României. După ce este aprobat putem scrie ghidurile și să le punem în transparență să lansăm programul Rabla Ne dorim ca pentru acest an programul Rabla - să avem ghidul în transparență la câteva zile distanță după ce se aprobă Hotărârea de Guvern. Ghidul trebuie și el să stea în transparență un termen legal. Dar ne vom ține de un calendar foarte strict”, a declarat Diana Buzoianu.

Dacia Spring rămâne eligibilă în program

Una dintre întrebările importante ridicate în contextul noilor reguli a fost legată de modelele Dacia Spring, produse în China.

Ministrul a clarificat că aceste mașini vor putea în continuare să fie achiziționate prin program, întrucât se încadrează în criteriile de asamblare europeană.

„Dacia este încadrată la fabricată/asamblată în Europa. Ne încadrăm. Asta e și dorința: să ajutăm companiile care fie produc, fie asamblează mașinile în Europa”, a explicat ministra Mediului.

Alte programe finanțate de AFM

Pe lângă Rabla, bugetul aprobat pentru anul viitor include mai multe programe de mediu cu finanțări consistente.

Autoritățile au anunțat alocări de 1,5 miliarde de lei pentru proiecte de apă și canalizare în localități, 400 de milioane de lei pentru baterii, 700 de milioane de lei pentru iluminat public și 250 de milioane de lei pentru Programul Național de Împăduriri.

În total, guvernul susține că a fost construit un pachet echilibrat de finanțări, în care Programul Rabla își păstrează rolul important, dar adaptat noilor priorități de politică industrială și de mediu.

Cum a fost decis bugetul pentru Rabla 2026

Diana Buzoianu a explicat că includerea programului în bugetul final a fost rezultatul unor discuții tehnice cu Ministerul Finanțelor, după adoptarea legii bugetului.

Inițial, existența programului nu era confirmată în forma finală, însă în urma negocierilor a fost identificată soluția financiară pentru continuarea lui în 2026.

„Am zis din totdeauna ca e unul din scenariile pe masă. Să alocăm bani pentru Rabla. Dar până la discuția cu ministerul Finanțelor nu puteam confirma sau infirma existența acestui program. După ce a fost adoptată Legea Bugetului a urmat câteva săptămâni de discuții cu ministerul Finanțelor și am găsit cu ajutorul reprezentanților de la ministerul Mediului soluția pentru a lansa echilibrat mai multe programe. Printre care s-a găsit și bugetul necesar pentru Rabla, în sumă de 300 de milioane. Anul trecut a fost 200 de milioane”, a conchis Diana Buzoianu.