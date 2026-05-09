Cristi Chivu și jucătorii Inter Milano au fost primiți de Papa Leon. „Mulți dintre tineri vă privesc ca pe eroii lor”

Cristi Chivu și jucătorii echipei Inter Milano au fost primiți în audiență de Papa Leon.

Cristi Chivu a trăit unul dintre cele mai speciale momente de când se află pe banca tehnică a lui Inter Milano. Antrenorul român s-a aflat față în față cu Papa Leon al XIV-lea, în cadrul unei întâlniri oficiale organizate la Vatican pentru campioana Italiei.

Suveranul Pontif a primit în audiență conducerea clubului, staff-ul tehnic și jucătorii formației Inter, după sezonul în care echipa milaneză a cucerit titlul din Serie A sub comanda românului.

Papa Leon a felicitat echipa lui Chivu pentru titlul câștigat

În discursul său adresat delegației venite de la Milano, Papa Leon al XIV-lea a transmis un mesaj special pentru întreaga echipă și pentru cei implicați în succesul lui Inter.

„Bun venit și felicitări întregii echipe, conducerii, tehnicienilor și numeroșilor suporteri și susținători pentru obiectivul pe care l-ați atins”, a spus papa în salutul său, conform Vatican News.

Întâlnirea a avut loc într-un moment de sărbătoare pentru clubul italian, care și-a trecut în cont un nou titlu de campioană în Serie A.

Suveranul Pontif a vorbit despre disciplină și momentele dificile ale sezonului

Papa Leon a insistat în intervenția sa asupra muncii din spatele performanței obținute de Inter Milano și asupra modului în care echipa a reușit să gestioneze atât perioadele bune, cât și momentele complicate.

„Cu siguranță, acesta este pentru voi un moment de mare bucurie și sunt fericit că m-ați făcut părtaș. Este un obiectiv care a fost atins datorită unui mare efort, jocului de echipă, disciplinei și perseverenței pe care ați știut să le păstrați atât în momentele înălțătoare – ca la ultimul meci, când ați sărbătorit deja - cât și în cele grele, fără a vă descuraja și a vă resemna”, a adăugat suveranul pontif.

Mesaj direct pentru fotbaliști

În continuarea discursului, Papa Leon al XIV-lea a vorbit despre influența uriașă pe care sportivii o au asupra tinerilor și despre responsabilitatea care vine odată cu succesul și notorietatea.

„În timp ce vă felicit, vă îndemn să reflectați asupra experienței trăite pentru a deveni, în acest moment de succes, purtătorii unui mesaj util în mod deosebit pentru creșterea celor tineri. Mulți dintre ei se uită la voi în aceste zile ca la eroii lor și modele de imitat, iar acest fapt vă învestește cu o responsabilitate care merge dincolo de prestație și care vă vrea, ca sportivi, mărturisitori de valori. Aș vrea să subliniez acest lucru”, a mai spus Papa Leon.

Inter Milano are drum din nou spre Olimpico

Vizita la Vatican a avut loc în contextul deplasării lui Inter Milano la Roma pentru partida de sâmbătă seara contra celor de la Lazio, în campionat.

Meciul nu mai are miză pentru echipa antrenată de Cristi Chivu, după ce titlul a fost deja câștigat.

Inter și Lazio vor reveni însă pe Stadionul Olimpico și pentru finala Cupei Italiei, programată pe 13 mai.