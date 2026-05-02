Criză energetică în Europa: riscuri de penurie de petrol

Europa nu știe cât combustibil mai are, este avertismentul extrem de grav al publicației străine Politico. Motivul este unul halucinant - companiile private refuză să ofere date concrete cu nivelul rămas.

Asta în contextul în care deja multe state au început să implementeze măsuri pentru economisirea combustibilului, iar companiile aeriene își lasă avioanele la sol. Totul de teama unei penurii de petrol, după amenințările Iranului că blochează aprovizionarea cu energie prin Strâmtoarea Ormuz, o arteră cheie pentru petrol și gaze.

Mai grav, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că tensiunile din Orientul Mijlociu costă UE aproape 500 de milioane de euro pe zi.