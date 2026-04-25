Trump a anulat în ultimul moment deplasarea delegației SUA în Pakistan. Negocierile indirecte cu Iranul, blocate

Sursă: realitatea.net

Donald Trump a decis în ultimul moment să anuleze deplasarea delegației în Pakistan pentru o nouă rundă de negocieri indirecte între SUA și Iran.

Decizia se înscrie în strategia asumată de Washington de negociere „de pe o poziție de forță", Trump considerând că deplasările diplomatice de lungă durată nu au sens fără garanții clare că vor produce rezultate concrete.

Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner trebuiau să ajungă în Pakistan pentru o a doua rundă de discuții indirecte cu Iranul, însă misiunea a fost anulată chiar înainte de îmbarcare. Într-o intervenție la Fox News, Trump a explicat că Washingtonul nu are de gând să se așeze la masa negocierilor fără perspective reale de progres.

Donald Trump: „Ne pot suna oricând doresc”

Președintele american a fost tranșant: Statele Unite dețin avantajul, iar mingea se află în terenul Teheranului.

„Le-am spus oamenilor mei acum puțin timp, când se pregăteau de plecare: 'Nu, nu veți lua un zbor de 18 ore ca să mergeți acolo'. Avem toate cărțile. Ei (iranienii) ne pot suna oricând doresc, dar voi nu veți mai face călătorii de 18 ore ca să stați degeaba și să vorbiți despre nimic", a spus Trump.

Ministrul iranian de Externe a plecat din Iran

Anunțul american a venit în paralel cu plecarea din Islamabad a ministrului iranian de externe, Abbas Araghchi. Potrivit surselor diplomatice, oficialul iranian a avut o serie de întâlniri cu lideri civili și militari pakistanezi, după care s-a îndreptat spre Oman. Araghchi excludea oricum o întâlnire față în față cu americanii și nu a așteptat sosirea delegației SUA, confirmând astfel adâncirea blocajului diplomatic.

Trump a ținut totuși să tempereze speculațiile privind o posibilă escaladare. Întrebat dacă anularea negocierilor ar putea prefigura un conflict, președintele a fost scurt: „Nu. Nu înseamnă asta. Nu ne-am gândit încă la asta."