Potrivit informațiilor transmise de ISU Iași, apelul a fost făcut prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, semnalând descoperirea obiectului periculos în zona Drumul Hoților, din apropierea Pădurii Vlădiceni.

Echipă specializată trimisă la fața locului

Imediat după primirea sesizării, autoritățile au mobilizat o echipă pirotehnică din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași. Intervenția este realizată cu o autospecială pirotehnică, iar la fața locului au fost trimiși doi subofițeri specializați în astfel de misiuni.

Scopul intervenției este identificarea, securizarea și, ulterior, ridicarea în condiții de siguranță a muniției neexplodate, pentru a elimina orice risc pentru populație.

Pericol real pentru populație

Astfel de descoperiri nu sunt rare, mai ales în zonele unde au avut loc conflicte armate în trecut. Autoritățile avertizează că orice element de muniție neexplodat reprezintă un pericol major și nu trebuie atins sau mutat.

Cetățenii sunt sfătuiți să apeleze imediat numărul de urgență 112 în cazul în care observă obiecte suspecte, pentru a preveni accidente grave.