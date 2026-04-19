Autorităţile locale anunţă că se forează în zonă şi încearcă din răsputeri să găsească puţuri cu apă potabilă.

Oamenii din Buzău acuză că apa e poluată

Este de o situație care persistă de mulți ani.

Locuitorii nu au o rețea, beneficiază decât de două fântâni care au apă potabilă, în rest, toate sunt poluate de izvoarele de petrol din zonă.

Nu este petrol foarte bun pentru a fi exploatat, pentru că este o zonă specifică care a intrat în patrimoniul UNESCO, în primul rând pentru peisajul pe care îl oferă, iar mulți elevi și studenți vin în zonă pentru a studia fenomenul.

O situație de-a dreptul îngrijorătoare pentru că oamenii se plâng că nu au apă potabilă. Pe de altă parte, satul beneficiază de interes din partea autorităților europene pentru că sunt adevărate izvoare de petrol acolo.

Doar două fântâni asigură apă pentru aproape 1.000 de oameni.