Medicii au făcut eforturi pentru a-l salva însă în zadar. Imagini și detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!

Atelierul auto a ars ca o torță

Bărbatul de 56 de ani a murit după două zile de comă. El a ajuns de urgență la spital cu arsuri grave pe 95% din suprafața corpului după ce atelierul auto pe care îl deținea într-o localitate din Galaţi a luat foc. Pacientul nu a putut fi transportat la un spital de mari arși din cauza stării grave în care se afla.

Din primele date, patronul care se afla înăuntru ar fi tăiat nişte metale cu un flex, iar în încăpere se aflau mai multe materiale inflamabile. O singură scânteie a fost de ajuns să se producă tragedia.

Și soția patronului mort a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce s-a intoxicat cu fum și a suferit un atac de panică. Iar un angajat s-a rănit la umăr, însă a refuzat transportul la unitatea medicală.

Proprietarii mașinilor care se aflau în service au ajuns într-un suflet la locul tragediei. Însă în urma incendiului totul a fost complet distrus.