Noul Executiv întârzie: partidele resping formula de guvern tehnocrat. Când va face numirea Nicușor Dan

Sursă: Realitatea PLUS

Nicușor Dan l-ar putea numi astăzi pe Eugen Tomac în funcția de premier, după o nouă amânare. Se împlinește aproape o lună de la moțiunea de cenzură, iar varianta propusă de președinte nu are susținere în Parlament. PNL, USR, UDMR și AUR au anunțat deja că nu ar susține varianta unui Guvern tehnocrat. Nici social democrații nu ar susține necondiționat această formulă. Deja, se vehiculează și primele nume de miniștri care ar putea face parte din noul Executiv.

Patru partide din Parlament au anunțat deja foarte clar că nu vor susține un astfel de guvern, un guvern tehnocrat condus de Eugen Tomac din poziția de premier. PNL, USR, UDMR, dar și AUR au spus foarte clar că nu ar susține această variantă. În cazul liberalilor și al celor din USR, aceștia și-ar dori ca guvernul condus de Ilie Bolojan să rămână interimar până în toamnă și abia atunci să se găsească o soluție. În cazul celor de la AUR, aceștia au spus că nu vor susține un guvern din care nu fac parte. Iar în cazul celor de la UDMR, au spus că singura soluție bună pentru țara noastră ar fi refacerea vechii coaliții și că un guvern tehnocrat condus de Eugen Tomac nu ar fi nici măcar o soluție de avarie, o spunea chiar liderul partidului, Kelemen Hunor.

În privința social-democraților, aceștia au lăsat cumva ușa ceva mai deschisă decât celelalte partide, au dat de înțeles că ar putea să voteze guvernul, însă doar cu anumite condiții. Ar putea să ceară anumite măsuri economice, spre exemplu, spun sursele noastre, ar putea cere asigurări că TVA-ul nu va crește, dar și măsuri care să vină să corecteze măsurile de austeritate adoptate de guvernul condus de Ilie Bolojan. În schimb, nu au dat de înțeles nici direct că vor vota această variantă. Este însă varianta preferată, spun sursele noastre, de președintele Nicușor Dan în continuare, deși am văzut încă o amânare în privința desemnării, și asta tocmai din cauza faptului că aici, în Parlament, lucrurile nu sunt deloc foarte clare și nu există o susținere conturată pentru această variantă de guvern. O spunea chiar unul dintre liderii USR, că se așteaptă ca, în cazul în care va fi nominalizat, Eugen Tomac să-și depună mandatul pentru că nu va reuși să formeze o majoritate sau chiar să pice la vot în Parlament.