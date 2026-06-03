Ploile au făcut prăpăd în județul Galați. Șapte localități au fost afectate de inundații

Sursă: Realitatea.Net

Ploile abundente au făcut prăpăd marți seară în județul Galați. Pompierii au intervenit în șapte localități, unde au fost inundate 27 de curți și grădini, iar două locuințe au suferit avarii parțiale.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Galați a transmis că cele mai multe probleme au fost înregistrate în municipiul Tecuci, unde au fost inundate 16 curți. Alte intervenții au avut loc în localitățile Umbrărești (două curți), Ivești (o curte), Liești (o curte), Piscu (cinci curți), Vameș (o curte) și Pechea (o curte).La Piscu, apa a pătruns în două locuințe, unde nivelul acumulat în interior a fost de aproximativ 10 cm.

De asemenea, pe DN 25, în zona localității Vameș, s-au acumulat cantități importante de apă pe carosabil, pe o porțiune de aproximativ 70 de metri.Pentru gestionarea situațiilor de urgență, ISU Galați a mobilizat 35 de pompieri, 10 autospeciale și 10 motopompe.

Totodată, marți, la ora 21:37, în județul și municipiul Galați, a fost transmis un mesaj RO-ALERT privind pericolul de inundații.