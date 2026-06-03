GREVĂ GENERALĂ la Fabrica de Arme din Cugir: angajații sunt neplătiți din decembrie VIDEO

Sursă: Realitatea PLUS

Este grevă generală miercuri dimineață la Fabrica de Arme Cugir. Angajații protestează pe fondul nemulțumirilor legate de salarii și a lipsei unor rezultate concrete în urma negocierilor purtate cu conducerea societății.

Sunte tensiuni uriașe la Fabrica de Arme din Cugir. Salariații au oprit munca, miercuri dimineață, și au intrat în grevă generală , asta pentru că nu au mai fost plătiți de câteva luni.

Nemulțumirea oamenilor a atins cote maxime. Sute de angajați au decis să oprească lucrul și au declanșat o grevă generală, după ce negocierile privind creșeterea salariilor s-au împotmolit fără niciun rezultat concret.

Oamenii spun că nu mai sunt dispuși să accepte promisiuni și cer măsuri clare pentru majorarea veniturilor.

Potrivit reprezentanților sindicali, salariații sunt tot mai revoltați vizavi de nivelul actual al salariilor, dar și de faptul că soliciările lor au rămas fără răspuns.