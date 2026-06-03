Aproape 18.000 de angajați de la ANAF și Ministerul Finanțelor lasă birourile goale în semn de protest față de tăierile salariale

Sursă: realitatea.net

Sistemul fiscal din România se pregătește pentru un blocaj total joi, 4 iunie 2026. Federația Națională a Sindicatelor Finanțiștilor a decis declanșarea unei acțiuni radicale de protest: absența în masă de la locurile de muncă. Între orele 8:00 și 16:00, aproximativ 17.900 de salariați din cadrul Ministerului Finanțelor și ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) din toate județele țării nu se vor prezenta la program, lăsând ghișeele și birourile complet goale.

Această decizie extremă, susținută și asumată de marea majoritate a membrilor de sindicat, vine ca o continuare firească a tensiunilor din ultimele zile, când angajații au ieșit în stradă în fața instituțiilor fiscale, avertizând că aparatul de stat nu poate funcționa fără aportul lor direct.

Nemulțumirea din spatele grevei: Pierderi lunare de până la 4.000 de lei

Scânteia care a declanșat această revoltă generalizată este noul proiect al legii salarizării, aflat pe masa Guvernului. Sindicaliștii acuză Executivul că intenționează să aplice tăieri masive în sistemul fiscal, reducând veniturile lunare ale angajaților cu sume considerabile, cuprinse între 2.000 și 4.000 de lei.

Reprezentanții angajaților susțin că o asemenea măsură nu doar că lovește în stabilitatea financiară a familiilor lor, dar pune în pericol însăși sustenabilitatea colectării veniturilor la bugetul de stat. În opinia lor, scăderile drastice de salarii vor demotiva personalul existent și vor descuraja complet atragerea de noi specialiști într-un domeniu în care competența este vitală pentru funcționarea țării.

Acuzații de dispreț și protocoale guvernamentale uitate

Dincolo de componenta strict financiară, joi va fi vorba și despre o reacție de orgoliu a finanțiștilor în fața a ceea ce ei numesc „disprețul manifestat de Guvern”. Sindicatele reclamă faptul că autoritățile au ignorat complet un protocol semnat anterior direct cu Ministerul Finanțelor, în numele Guvernului României.

Prin acel document, oficialii se angajau să creeze o grilă de salarizare separată, adaptată complexității muncii din Fisc, să introducă funcții specifice sistemului și să adopte un statut profesional clar, care să vină la pachet cu drepturi și obligații concrete. Liderul de sindicat, Vasile Marica, a ținut să precizeze că angajații nu se opun digitalizării sau reformelor de modernizare, ci apără demnitatea unei bresle obligate să lucreze sub presiunea multor incompatibilități legale, fără a fi remunerată corect în raport cu riscurile asumate.

Ce urmează după blocajul de opt ore

Prin lăsarea birourilor goale timp de o zi, angajații din Ministerul Finanțelor și ANAF vor să arate clar că eficientizarea sistemului nu se poate face prin măsuri punitive și tăieri abuzive. Aceștia își mențin solicitările legate de profesionalizarea instituției, reducerea politizării și adaptarea legislației la noile provocări economice.

Rămâne de văzut cum va gestiona Guvernul acest moment critic, în condițiile în care o singură zi de inactivitate în administrația fiscală poate genera sincope majore în relația cu contribuabilii și poate perturba fluxurile financiare ale statului. Mesajul sindicatelor rămâne însă ferm și uniform la nivel național: sistemul fiscal se va prăbuși dacă decidenții politici continuă să ignore resursa umană.