Dosarul vaccinurilor ar putea fi trimis în judecată. Noi audieri la DNA

Sursă: Realitatea PLUS

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) intensifică cercetările în dosarul privind achiziția de vaccinuri din perioada pandemiei. Potrivit surselor Realitatea PLUS, mai mulți martori-cheie urmează să fie audiați miercuri la Parchet, declarațiile acestora fiind considerate esențiale pentru finalizarea investigației.

În dosar sunt vizați fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, și fostul prim-ministru Florin Cîțu, care au fost puși sub acuzare în legătură cu deciziile privind achiziția de vaccinuri anti-COVID-19.

Conform surselor menționate anterior, obiectivul procurorilor este ca dosarul să fie trimis în judecată într-un termen cât mai scurt, după administrarea ultimelor probe și audierea martorilor relevanți.

Anchetatorii susțin că prejudiciul estimat în acest caz se ridică la aproximativ un miliard de euro. Rămâne însă ca instanța să stabilească eventualele responsabilități și obligații financiare, în cazul în care vor exista condamnări definitive.

Dosarul continuă să fie urmărit cu interes atât de opinia publică, cât și de mediul politic, având în vedere implicațiile sale financiare și impactul asupra modului în care au fost gestionate achizițiile din perioada pandemiei.

În perioada următoare, audierile și eventualele noi probe administrate de procurori ar putea influența decisiv evoluția anchetei.