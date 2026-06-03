Minivacanță de trei zile pentru acești români. Cine va avea liber de la stat vineri, 5 iunie

Sursă: Realitatea.net

Cadrele didactice și elevii din România vor avea liber vineri, 5 iunie 2026, cu ocazia Zilei Învățătorului. Pentru personalul din învățământul preuniversitar, finalul acestei săptămâni se transformă astfel într-o minivacanță de trei zile, care va include vineri, sâmbătă și duminică.

Ziua Învățătorului este sărbătorită anual pe 5 iunie, data fiind aleasă în memoria lui Gheorghe Lazăr, considerat întemeietorul învățământului modern în limba română. Născut în anul 1779, la Avrig, în județul Sibiu, acesta a deschis în 1818, la București, prima școală cu predare în limba română, la Mănăstirea Sfântul Sava. Potrivit legislației în vigoare și contractului colectiv de muncă din învățământ, ziua de 5 iunie este nelucrătoare pentru personalul didactic și didactic auxiliar. În unitățile de învățământ nu vor fi organizate cursuri, iar elevii nu vor participa la activități școlare.

Ziua Învățătorului este sărbătoare națională din 2007

Ziua Învățătorului a devenit sărbătoare națională în anul 2007, prin Legea nr. 289/2007. Din 2024, această zi figurează oficial printre zilele nelucrătoare acordate personalului din învățământul preuniversitar. Orele suspendate nu vor fi recuperate ulterior. În cazul anumitor unități private de învățământ, organizarea activității poate fi stabilită în funcție de regulamentele interne și prevederile contractuale aplicabile. Sărbătoarea este dedicată recunoașterii rolului profesorilor și învățătorilor în educația și formarea elevilor.

Câte zile mai sunt până la vacanța de vară

Ziua liberă de 5 iunie vine cu puțin timp înainte de încheierea anului școlar 2025-2026. Pentru elevii din clasele terminale de liceu, cursurile se încheie în această perioadă, astfel că ultima zi de școală va fi joi, 4 iunie. Elevii de clasa a VIII-a vor continua cursurile până pe 12 iunie, iar pentru majoritatea elevilor anul școlar se va încheia pe 19 iunie. Vacanța de vară începe oficial pe 20 iunie.