Al doilea general pus sub acuzare de DNA, împreună cu șeful Marelui Stat Major, reacționează: „Resping categoric orice insinuare”

Sursă: realitatea.net

General‑locotenentul Iulian Berdilă, al doilea ofițer de rang înalt din Marele Stat Major pus sub acuzare de DNA, respinge ferm acuzațiile procurorilor. Mesajul său, publicat pe rețelele de socializare, vine la scurt timp după declarația similară a generalului Vlad Gheorghiță, șeful Statului Major, cercetat ca suspect într-un dosar privind complicitatea la uzurparea funcției.

„Resping categoric orice insinuare privind existența unei activități ilicite sau a unei conduite de natură penală din partea mea”, afirmă generalul Berdilă, într-o declarație oficială. Acesta susține că situația invocată „nu reprezintă o problemă de natură penală” în ceea ce îl privește.

Generalul subliniază că nu a avut nicio implicare în contextul descris de anchetatori:

„Nu am avut nicio implicare și nu am avut cunoștință în maniera în care se încearcă a fi acreditat”. El insistă că nu există fapte care să indice vreo încălcare a legii: „Conduita mea a fost caracterizată permanent de respectarea fără rezerve a legii”.

Ofițerul de rang înalt consideră că orice asociere a numelui său cu activități nelegale este „nefondată, lipsită de suport factual și ignoră realitatea obiectivă a faptelor”. Acesta amintește că întreaga sa activitate profesională s-a desfășurat în limitele obligațiilor legale și militare.

În final, generalul Berdilă avertizează că își rezervă dreptul de a acționa pentru apărarea reputației: „Voi utiliza toate mijloacele legale necesare pentru apărarea onoarei și drepturilor mele”.