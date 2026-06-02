Ucraina și Moldova, pe cale să înceapă negocierile formale de aderare la UE în iunie

Ungaria a semnalat că intenționează să renunțe la opoziția față de aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, permițând astfel deschiderea negocierilor formale de aderare atât pentru Ucraina, cât și pentru Republica Moldova, au declarat pentru POLITICO patru diplomați.

Deschiderea primei etape de negociere, un pas formal pe calea aderării, este programată să aibă loc pe 15 iunie, în cadrul unei conferințe interguvernamentale la Luxemburg, potrivit Politico .

Schimbarea de poziție vine după o întâlnire desfășurată luni între experți ucraineni și unguri pe tema drepturilor minorității maghiare din Ucraina.

Kievul a oferit asigurări cu privire la rezolvarea majorității celor 11 puncte formulate inițial sub fostul premier Viktor Orban. Diplomații au precizat că aprobarea Budapestei nu este condiționată de adoptarea unor legi noi în Ucraina.

Negocierile au accelerat după ce noul premier ungar, Peter Magyar, s-a deplasat la Bruxelles pentru discuții cu oficiali europeni de rang înalt, în contextul dezblocării a 16,4 miliarde de euro din fonduri UE înghețate pentru Ungaria.

Oficial maghiar: „Negocierile sunt în curs”

Un oficial maghiar a temperat așteptările, declarând că „nicio decizie” nu a fost luată deocamdată și că „negocierile sunt în curs”. Deoarece Ucraina și Moldova au aplicat simultan pentru statutul de candidat, dosarul moldovean nu poate avansa fără cel ucrainean.

Ambasadorii statelor UE urmează să-și finalizeze poziția până la sfârșitul acestei săptămâni, după ce Ucraina va prezenta planurile de reformă internă. Deschiderea unei etape de aderare la UE necesită acordul unanim al tuturor celor 27 de state membre.