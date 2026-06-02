CSM cere modificări pe Legea salarizării de la Ministerul Justiției

CSM respinge oficial legea salarizării inițiată de Guvernul interimar Bolojan și trimite propriile modificări la Ministerul Justiției. Consiliul Superior al Magistraturii a transmis astăzi un document ferm către minister, semnalând o ruptură majoră între puterea executivă și sistemul judiciar. Magistrații contestă dur noile măsuri de salarizare și cer revizuirea de urgență a proiectului.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se alătură Înaltei Curți de Casație și Justiție și respinge categoric Proiectul Legii salarizării unice în sectorul public. Într-un document oficial transmis astăzi Ministerului Justiției, CSM avertizează că inițiativa legislativă încalcă grav Constituția și subminează independența puterii judecătorești.

CSM blochează legea salarizării unice: „O încălcare flagrantă a Constituției”

Solicitat de Ministerul Justiției să emită un punct de vedere, Consiliul Superior al Magistraturii a reacționat dur. Instituția atrage atenția că proiectul de act normativ suferă de vicii majore de neconstituționalitate și nu poate fi promovat în forma sa actuală.

Magistrații subliniază că salariile din sistemul judiciar nu pot fi modificate printr-o lege generală a salarizării, ci necesită un cadru juridic dedicat.

Cele 5 argumente prin care CSM desființează proiectul de lege

În documentul trimis către MJ, Consiliul Superior al Magistraturii detaliază cinci probleme de legalitate care ar putea duce la picarea legii în instanța constituțională:

Lipsa de legitimitate a Guvernului: CSM arată că un Cabinet demis, care funcționează cu statut interimar, nu are dreptul constituțional și legal de a iniția proiecte de legi de o asemenea amploare.

Încălcarea Legii Statutului Magistraților: Introducerea judecătorilor și procurorilor în această grilă generală încalcă direct Legea nr. 303/2022 . Conform acesteia, veniturile din justiție trebuie reglementate exclusiv printr-o lege specială dedicată domeniului judiciar .

Atac la independența justiției: CSM reamintește că stabilitatea financiară a magistraților nu este un simplu privilegiu, ci o garanție constituțională strictă a independenței Justiției în fața celorlalte puteri ale statului.

Sfidarea normelor internaționale: Textul actual ignoră deciziile anterioare ale Curții Constituționale a României (CCR) și tratatele internaționale, subminând statutul puterii judecătorești.

Haos și ambiguitate în calcule: Prevederile legate de așa-numita „diferență salarială tranzitorie” sunt catalogate de CSM ca fiind complet neclare, lipsite de predictibilitate și contrare standardelor de calitate legislativă impuse de Constituție.

Concluzia CSM: Justiția are nevoie de o lege specială

În finalul documentului, Consiliul Superior al Magistraturii avertizează că textul de lege se află într-o contradicție totală cu Legea Fundamentală a României.

Singura soluție constituțională acceptată de sistemul judiciar este extragerea magistraților din această lege unică și adoptarea unui act normativ distinct, care să respecte exigențele și specificul activității din tribunale și parchete.