Doliu în lumea filmului! Un actor celebru a murit la doar 44 de ani

Sursă: Realitatea.net

Industria cinematografică internațională este în doliu după moartea neașteptată a actorului Owain Rhys Davies. Artistul, cunoscut publicului pentru apariția sa în celebrul serial „Twin Peaks”, s-a stins din viață la vârsta de 44 de ani, vestea fiind confirmată de familie.

Anunțul dispariției sale a provocat un val de emoție în rândul fanilor, colegilor de breaslă și al celor care i-au urmărit cariera de-a lungul anilor.

Familia actorului a făcut anunțul

Decesul lui Owain Rhys Davies a fost făcut public de fratele său, Rhodri Davies, printr-un mesaj emoționant postat pe rețelele de socializare.

Potrivit acestuia, actorul a murit în mod neașteptat, în liniște, iar primele informații indică faptul că decesul s-ar fi produs din cauze naturale.

Familia a transmis că pierderea este una devastatoare și a subliniat cât de iubit și apreciat a fost actorul de cei din jur.

Totodată, rudele au precizat că există în continuare anumite aspecte care nu au fost pe deplin clarificate în legătură cu circumstanțele morții sale, motiv pentru care au solicitat respectarea vieții private în această perioadă dificilă.

Rolul care l-a făcut cunoscut în întreaga lume

Owain Rhys Davies a devenit cunoscut pe plan internațional după interpretarea personajului Agent Wilson în noua versiune a serialului „Twin Peaks”, lansată în anul 2017.

Producția, realizată de regizorul și scenaristul David Lynch împreună cu Mark Frost, a reprezentat continuarea uneia dintre cele mai apreciate serii de televiziune din anii ’90 și a atras milioane de telespectatori din întreaga lume.

Interpretarea sa a fost apreciată de fani și critici, consolidându-i statutul de actor talentat și versatil.

Apariții în producții de succes

Pe lângă rolul din Twin Peaks, actorul a avut apariții și în alte producții cunoscute.

Acesta a făcut parte din distribuția serialului The OA, unde a jucat alături de Brit Marling și Jason Isaacs.

De asemenea, a apărut în filmul Alice Through the Looking Glass și în producția horror satirică A Serial Killer's Guide to Life.

Mesaje de omagiu din partea comunității artistice

După anunțarea decesului, numeroase instituții culturale și organizații din domeniul artelor spectacolului au transmis mesaje de condoleanțe.

Reprezentanții echipei Twin Peaks au publicat un mesaj în care și-au exprimat regretul pentru pierderea actorului și au transmis gânduri de susținere familiei și apropiaților acestuia.

La rândul său, Welsh National Theatre a evidențiat contribuția importantă a lui Owain Rhys Davies la dezvoltarea teatrului și cinematografiei galeze, descriindu-l drept un artist deosebit de talentat și dedicat.

La doar 44 de ani, Owain Rhys Davies lasă în urmă o carieră apreciată și numeroase proiecte care vor continua să îi păstreze vie amintirea în rândul iubitorilor de film și teatru.