Zăpadă cât casa, pe Transfăgărășan. Drumarii se luptă cu nămeții, în plină vară | VIDEO

Asaltul final asupra troienelor de pe Transfăgărășan: Utilajele de deszăpezire lucrează la capacitate maximă pentru a curăța cel mai spectaculos drum din România. Drumarii promit că spectaculoasele serpentine vor fi redate circulației în cel mai scurt timp, însă doar atunci când siguranța șoferilor va fi garantată 100%.

Echipele de intervenție continuă în ritm alert lucrările de deszăpezire pe Transfăgărășan (DN7C), concentrându-se pe sectoarele cele mai dificile, unde stratul de omăt acumulat peste iarnă încă pune probleme. Cu ajutorul utilajelor de mare tonaj și al frezelor de zăpadă, drumarii avansează zilnic pentru a îndepărta blocurile de gheață și zăpada bătătorită de pe carosabil.

Reprezentanții de la Drumuri Naționale au subliniat că prioritatea absolută în acest moment este siguranța participanților la trafic. Pe lângă îndepărtarea zăpezii, echipele verifică stabilitatea versanților și starea parapetelor de protecție, pentru a preveni orice risc de avalanșă sau căderi de pietre.