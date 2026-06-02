Daniel Fenechiu: ”Un guvern tehnocrat nu poate fi decât unul slab”-VIDEO

Sursă: Realitatea.Net

Daniel Fenechiu a declarat marți că PNL nu va susține varianta unui guvern tehnocrat cu Eugen Tomac la conducere. Liderul senatorilor liberali l-a ironizat pe președintele Nicușor Dan în legătură cu susținerea sa față de Ilie Bolojan.

”PNL-ul nu are candidat, țin să vă spun acest lucru, da? Și vă mai spun că nu vom susține niciun candidat PSD sau AUR. Vom vota tot ceilalți candidați. USR, UDMR, independenți, n-are importanță.

Noi îl iubim pe președinte, suntem alături de domnia sa, l-am votat, i-am vrut campania electorală. Și el ne-a susținut foarte mult, l-a susținut pe Bolojan, vizibil, adică am simțit că avem un președinte care susține dreapta românească”, a declarat Daniel Fenechiu.

Întrebat unde l-a susținut președintele pe Ilie Bolojan, liberalul a răspuns: ”în gând”.

Mai mult, Fenechiu este de părere că PNL nu îl va susține pe Eugen Tomac și nici varianta unui guvern tehnocrat condus de către acesta.

”Eu am spus-o constant. După ce președintele statului face o propunere, președintele partidului, Ilie Bolojan, v-a convoca o ședință a Biroului Politic Național și Biroul Politic Național se va pronunța. Opinia mea este că nu va susține o asemenea propunere.

Ilie Bolojan spus foarte clar, un guvern tehnocrat va fi legat un guvern slab. Un guvern care, cu siguranță, va fi păpușat politic”, a explicat oficialul.