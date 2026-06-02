Anumite tipuri de cancer, strâns legate de consumul de alcool. Ce spun specialiștii

Specialiștii atrag atenția că alcoolul reprezintă un factor major de risc pentru sănătate, fiind asociat cu milioane de decese la nivel mondial și cu numeroase afecțiuni grave, inclusiv mai multe forme de cancer.

În timp ce majoritatea statelor europene înregistrează o scădere a consumului de alcool, România merge în direcția opusă. Potrivit datelor prezentate de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), consumul de alcool a crescut cu aproximativ 30% în ultimul deceniu, iar țara noastră se numără printre statele cu cele mai ridicate niveluri de consum din Uniunea Europeană, scrie Adevarul.ro.

Opt tipuri de cancer sunt asociate consumului de alcool

Conform experților în sănătate publică, consumul de alcool este direct legat de apariția a opt tipuri de cancer: cancerul de sân, colon, rect, ficat, esofag, laringe, faringe și cavitate bucală.

Datele arată că aproximativ 17% dintre cazurile acestor tipuri de cancer sunt asociate consumului de alcool. Mai mult, nici consumul moderat nu elimină riscurile. La nivel european, peste 13% dintre cazurile de cancer atribuite alcoolului sunt legate de un consum considerat redus sau moderat.

În România, incidența cancerelor asociate alcoolului este peste media Uniunii Europene, iar bărbații sunt cei mai afectați, pe fondul unui consum mai ridicat.

România, printre liderii europeni la consum excesiv

Statisticile arată că peste o treime dintre adulții români au declarat că au consumat alcool în exces cel puțin o dată pe lună, procent aproape dublu față de media europeană.

Diferențele dintre sexe sunt semnificative: peste jumătate dintre bărbați au raportat episoade de consum excesiv, comparativ cu mai puțin de o cincime dintre femei.

Consumul începe de la vârste fragede

Un motiv suplimentar de îngrijorare îl reprezintă consumul de alcool în rândul adolescenților. Datele studiului european ESPAD arată că patru din zece elevi români au consumat alcool înainte de vârsta de 13 ani.

De asemenea, opt din zece adolescenți spun că au consumat alcool cel puțin o dată în viață, iar majoritatea consideră că procurarea băuturilor alcoolice este ușoară, în ciuda interdicțiilor legale privind vânzarea către minori.

Specialiștii avertizează că persoanele care încep să consume alcool înainte de 15 ani au un risc de până la patru ori mai mare de a dezvolta dependență la vârsta adultă.

Cum favorizează alcoolul apariția cancerului

Medicii explică faptul că alcoolul afectează organismul prin mai multe mecanisme. În timpul metabolizării se formează acetaldehida, o substanță cancerigenă care poate deteriora ADN-ul și împiedica repararea celulelor afectate.

În plus, consumul de alcool favorizează stresul oxidativ, poate modifica nivelul unor hormoni și contribuie la apariția unor deficiențe nutriționale asociate cu dezvoltarea cancerului.

Nu doar băuturile tari sunt periculoase

Unul dintre cele mai răspândite mituri este că doar băuturile spirtoase ar fi nocive. Specialiștii subliniază însă că orice băutură alcoolică, fie că este vorba despre bere, vin sau tărie, conține etanol, principalul compus responsabil pentru efectele cancerigene.

De asemenea, cercetările recente arată că nu există o cantitate de alcool considerată complet sigură din perspectiva riscului de cancer. Nici consumul ocazional și nici activitatea fizică nu pot elimina efectele negative asociate alcoolului.

Beneficiile renunțării la alcool

Reducerea sau eliminarea consumului de alcool poate aduce beneficii importante pentru sănătate. Printre acestea se numără îmbunătățirea memoriei și concentrării, normalizarea tensiunii arteriale și a glicemiei, regenerarea ficatului și îmbunătățirea calității somnului.

În plus, riscul de cancer scade treptat cu fiecare an de abstinență, iar efectele pozitive se observă și la nivel emoțional, prin creșterea stimei de sine și a capacității de gestionare a stresului.

Specialiștii transmit un mesaj clar: orice reducere a consumului de alcool poate avea efecte benefice asupra sănătății, iar prevenția rămâne cea mai eficientă metodă de diminuare a riscurilor pe termen lung.

