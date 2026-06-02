Descoperire tragică în Giurgiu! Un bărbat de 46 de ani a fost găsit mort în apartament după trei zile

Un bărbat în vârstă de 46 de ani a fost găsit fără viață în propria locuință. Alarma a fost dată chiar de sora acestuia, îngrijorată că nu mai reușea să ia legătura cu el de mai multe zile.

Apel la 112 după trei zile de tăcere

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, femeia a solicitat intervenția polițiștilor după ce fratele său nu a mai răspuns apelurilor telefonice timp de aproximativ 72 de ore.

Mai mult, aceasta a observat că ușa apartamentului era încuiată și nimeni nu părea să fi intrat sau ieșit din locuință în ultimele zile. Temându-se că s-ar fi putut întâmpla ceva grav, femeia a apelat numărul unic de urgență 112.

Polițiștii au găsit trupul neînsuflețit în interiorul locuinței

La fața locului au ajuns echipaje de poliție care au intervenit pentru a verifica situația. După pătrunderea în apartament, oamenii legii au descoperit trupul neînsuflețit al bărbatului de 46 de ani.

Primele cercetări efectuate la locul descoperirii nu au indicat existența unor urme vizibile de violență sau a unor semne care să sugereze o agresiune fizică.

De asemenea, din verificările preliminare nu au rezultat indicii privind o posibilă intervenție a unei alte persoane.

Necropsia va stabili cauza exactă a decesului

Pentru clarificarea tuturor circumstanțelor, trupul bărbatului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, unde urmează să fie efectuată necropsia.

Rezultatele examinării medico-legale vor avea un rol esențial în stabilirea cauzei exacte a morții și vor arăta dacă decesul a survenit din cauze naturale sau dacă există alți factori care au contribuit la producerea acestuia.

În perioada următoare, oamenii legii vor continua investigațiile pentru a reconstitui ultimele ore și zile din viața bărbatului.

Anchetatorii urmează să discute cu persoane apropiate, vecini și eventuali martori, încercând să stabilească starea de sănătate a victimei și activitățile desfășurate înainte de deces.