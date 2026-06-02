România, printre țările cu cele mai mari scăderi ale numărului de turiști din UE, arată datele Eurostat

Numărul de nopți de cazare turistică înregistrate în Uniunea Europeană a crescut în primul trimestru al anului 2026, însă România se află printre puținele state care au raportat scăderi, potrivit datelor publicate de Eurostat.

În total, în primele trei luni ale anului au fost înregistrate 471,1 milioane de nopți de cazare în unități turistice din UE, ceea ce reprezintă o creștere de 3,4% față de aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit Eurostat, luna ianuarie a înregistrat 143,5 milioane de nopți de cazare, în creștere cu 3,2% față de ianuarie 2025. În februarie au fost raportate 154,4 milioane de nopți de cazare, cu 3,4% mai multe decât anul trecut, iar în martie numărul a ajuns la 173,2 milioane, în creștere cu 3,7%.

România, a doua cea mai mare scădere din Uniunea Europeană

La nivel european, Irlanda a înregistrat cea mai mare creștere a numărului de nopți petrecute în unități de cazare turistică, cu un avans de 35,3%. Pe următoarele locuri s-au situat Malta, cu 11,1%, și Danemarca, cu 9,3%. În schimb, România se află printre cele nouă state membre UE care au raportat scăderi. Potrivit Eurostat, țara noastră a avut a doua cea mai mare scădere din Uniunea Europeană, de 6,7%, fiind depășită doar de Lituania, care a înregistrat un declin de 12,9%. Luxemburgul ocupă locul al treilea în clasamentul scăderilor, cu un minus de 3,8%.

România, printre țările cu cei mai puțini turiști străini

Datele Eurostat arată că vizitatorii străini au reprezentat aproximativ 46,6% din totalul înnoptărilor turistice din UE în primele trei luni ale anului. Diferențele dintre state sunt însă foarte mari. Cea mai ridicată pondere a turiștilor străini a fost înregistrată în Malta, unde aceștia au reprezentat 93,3% din totalul înnoptărilor. Urmează Cipru, cu 85,6%, și Luxemburg, cu 85,1%. La polul opus se află Germania, Polonia și România. În țara noastră, turiștii străini au reprezentat doar 22,4% din totalul înnoptărilor, una dintre cele mai mici ponderi din Uniunea Europeană.

Vizitatorii străini au crescut în UE, dar nu și în toate statele

Comparativ cu primul trimestru al anului 2025, Eurostat arată că a crescut atât numărul înnoptărilor turiștilor străini, cu 5,5%, cât și cel al turiștilor autohtoni, cu 1,7%. Cele mai mari creșteri ale numărului de înnoptări realizate de vizitatorii străini au fost înregistrate în Irlanda, cu 42,3%, Lituania, cu 24,1%, și Slovacia, cu 15,4%. În același timp, cele mai mari scăderi ale numărului de turiști străini au fost raportate în Letonia, cu 7,5%, Bulgaria, cu 4,3%, și Belgia, cu 4%.