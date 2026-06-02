Bărbat agățat de marginea unui pasaj, salvat în ultimul moment
2 iun. 2026, 15:35
Tentativă de suicid
Misiune contracronometru în Arad. Un bărbat care amenința că se sinucide a fost salvat de jandarmi în ultimul moment.
Potrivit autorităților, incidentul a fost semnalat la 112 de către martori care au anunțat că bărbatul ar încerca să se arunce de pe un pasaj.
Au urmat apoi momente tensionate în care jandarmii și mai mulți martori au încercat să îl convingă pe bărbat să renunțe la intenția sa.
Acesta a refuzat să coboare de pe pasarelă, iar jandarmii au intervenit în forță și au reușit să împiedice tentativa de suicid.
Ulterior, acesta a fost transportat la spital, unde a primit îngrijirile psihiatrice necesare.
