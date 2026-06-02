Moment istoric la Vatican. Papa Leon al XIV-lea sparge o tradiție veche și numește o femeie într-o funcție-cheie

Sursă: Agerpres

Papa Leon al XIV-lea a numit marți, pentru prima dată în istoria Bisericii Catolice, o femeie laică, Maria Montserrat Alvarado, la conducerea unui 'minister' de la Vatican, informează agențiile de presă străine.

Născută la Ciudad de Mexico, Maria Montserrat Alvarado, actuala președintă a conglomeratului media catolic EWTN News, va prelua pe 1 noiembrie funcția de 'prefect al Dicasterului pentru Comunicare', a transmis biroul de presă de la Vatican într-un comunicat.



Maria Montserrat Alvarado, care a studiat în Statele Unite, 'este prima femeie non-religioasă care a fost numită prefect al unui dicaster al Sfântului Scaun', potrivit aceluiași comunicat.





Prin această numire, papa Leon al XIV-lea 'continuă procesul de reformă și de reînnoire a Curiei Romane (guvernul Vaticanului) inițiat de papa Francisc', predecesorul actualului suveran pontif, subliniază Vaticanul.



Dicasterul pentru Comunicare coordonează vastele servicii de presă scrisă, radio și televiziune ale Vaticanului, care se adresează unui public internațional.



Maria Montserrat Alvarado, președinte și director operațional al EWTN News din anul 2023, îl va înlocui pe Paolo Ruffini, care ocupă această funcție din 2018 și care se va pensiona.

Locul de muncă anterior al Mariei Monserrat Alvarado

Rețeaua de televiziune EWTN - The Eternal Word Television Network - a fost înființată de o călugăriță pe nume Maica Angelica în 1981, dar s-a transformat apoi într-un conglomerat media global, cu aproape o duzină de posturi de televiziune, o divizie de editare de cărți, un ziar și o stație radio afiliată.





Postul EWTN se adresează adeseori catolicilor conservatori din Statele Unite. Președintele Donald Trump a apărut de mai multe ori în cadrul rețelei, iar unul dintre prezentatorii săi de top este colaborator al Fox News.



Această rețea media l-a criticat ocazional pe regretatul papă Francisc, care s-a plâns că EWTN 'îl vorbește de rău'.



La începutul anului 2025, papa Francisc a numit pentru prima dată o femeie, călugărița Simona Brambilla, la conducerea unui 'minister' de la Vatican, marcând atunci o premieră în istoria de două milenii a Bisericii Catolice.



Simona Brambilla a preluat conducerea Dicasterului pentru Institutele de Viață Consacrată și Societățile de Viață Apostolică, acesta fiind 'ministerul' Curiei (guvernul Vaticanului) responsabil de ordinele și congregațiile religioase.



Iar călugărița Raffaella Petrini a preluat apoi, în martie 2025, conducerea Guvernoratului Statului Cetății Vaticanului, care exercită puterea executivă a Sfântului Scaun sub autoritatea sa.



Papa Francisc, decedat în aprilie 2025, a lansat un apel la o 'depășire' a 'mentalității machiste' din cadrul Bisericii Catolice, care nu încredințează 'suficient de multe posturi de responsabilitate' călugărițelor. El a insistat ca acestea să nu fie tratate ca niște 'servitoare'.