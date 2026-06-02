Tânărul din Constanța care și-a ucis mama cu aproximativ 60 de lovituri de cuțit a fost condamnat la 25 de ani de închisoare

Tribunalul Constanța a pronunțat luni, 2 iunie 2026, sentința în cazul crimei care a șocat municipiul Constanța la începutul acestui an. Matei Morărescu, tânărul de 20 de ani acuzat că și-a ucis mama într-un acces de furie alimentat de alcool, a fost condamnat la 25 de ani de închisoare.

Magistrații Secției Penale au decis aplicarea pedepsei maxime cu închisoarea prevăzută de lege pentru această faptă, reținând gravitatea extremă a cazului. Potrivit instanței, este vorba despre omor calificat asupra unui membru de familie, săvârșit prin cruzimi.

Crima s-a petrecut într-un apartament din cartierul Poarta 6

Tragedia a avut loc în noaptea de 18 spre 19 ianuarie 2026, într-un apartament din municipiul Constanța, unde tânărul locuia împreună cu mama sa, o femeie de 49 de ani. Potrivit anchetatorilor, totul ar fi început după ce Matei Morărescu a consumat aproximativ jumătate de litru de vodcă. În momentul în care mama sa i-a reproșat consumul de alcool și i-a adresat injurii, tânărul s-ar fi înarmat cu un cuțit tip baionetă și ar fi mers în dormitorul femeii, unde a atacat-o.

Raportul medico-legal a arătat că victima a suferit aproximativ 60 de lovituri de cuțit aplicate pe întreg corpul, inclusiv în zona feței, gâtului, toracelui, abdomenului și membrelor. Medicii legiști au stabilit că moartea a fost violentă și a fost provocată de o hemoragie masivă. De asemenea, anchetatorii au descoperit urme care arată că femeia a încercat să se apere, însă intensitatea atacului nu i-a lăsat nicio șansă.

Tânărul s-a predat singur la poliție

Potrivit declarațiilor date în timpul anchetei, Matei Morărescu ar fi realizat gravitatea faptei la aproximativ o oră după atac. Acesta a părăsit apartamentul, iar a doua zi, în jurul orei 11:00, în timp ce se afla în zona City Park Mall, a sunat la 112 și s-a predat poliției.

Tânărul le-a oferit anchetatorilor și arma crimei, un cuțit tip baionetă cu lungimea totală de 30 de centimetri și lama de 16 centimetri. Procurorii au cerut încadrarea juridică pentru omor calificat prin cruzimi, argumentând că numărul mare de lovituri depășește cu mult ceea ce ar fi fost necesar pentru suprimarea vieții și că victima a suferit dureri extreme înainte de a muri.

Deși în dosar a fost luată în calcul inclusiv pedeapsa detențiunii pe viață, instanța a decis condamnarea la 25 de ani de închisoare cu executare. Pe lângă pedeapsa principală, magistrații au decis și interzicerea unor drepturi pentru o perioadă de cinci ani după executarea pedepsei. Tânărul nu va avea dreptul de a fi ales în autorități publice, de a ocupa funcții care implică exercițiul autorității de stat și nici dreptul de a deține sau folosi arme.

Instanța a dispus și confiscarea cuțitului folosit în atac, precum și introducerea profilului genetic al condamnatului în Sistemul Național de Date Genetice Judiciare. Din pedeapsa totală va fi scăzută perioada petrecută deja în arest preventiv, începând cu data de 19 ianuarie 2026.

Sentința nu este definitivă

Decizia pronunțată de Tribunalul Constanța poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Eventuala cale de atac va fi judecată de Curtea de Apel Constanța. Până la o decizie definitivă, hotărârea de luni reprezintă prima etapă importantă din procesul penal deschis în acest caz care a șocat opinia publică.