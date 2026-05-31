O șoferiță din Pitești a urcat băută la volan și a provocat un accident grav. Tatăl ei a murit la spital - VIDEO

Un grav accident rutier produs în această seară pe DJ 503, pe raza comunei Rociu, s-a soldat cu moartea unui bărbat de 79 de ani și rănirea unei femei de 52 de ani, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Argeș.

Din primele cercetări efectuate de polițiștii Formațiunii Rutiere Costești, femeia, din municipiul Pitești, conducea un autoturism pe un sector de drum aflat în curbă la stânga, moment în care ar fi pierdut controlul volanului. Mașina a părăsit partea carosabilă, a ajuns în șanțul din dreapta drumului și s-a izbit puternic de un cap de pod.

În urma impactului, atât conducătoarea auto, cât și pasagerul din autoturism, un bărbat de 79 de ani din comuna Slobozia, au fost răniți și transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Din păcate, ulterior, bărbatul a murit.

Șoferița avea peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat

Polițiștii au testat femeia cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a indicat o valoare de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat. Aceasta a fost dusă la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Anchetatorii iau în calcul, printre cauzele producerii accidentului, neadaptarea vitezei la condițiile de drum și consumul de alcool. Totuși, împrejurările exacte în care s-a produs tragedia urmează să fie stabilite în cadrul cercetărilor.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului, vătămare corporală din culpă și ucidere din culpă. Polițiștii continuă investigațiile pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de accidentul produs la Rociu.