O familie întreagă a ajuns la spital după un accident grav în Botoșani. Mama și un copil de 14 ani au rămas încarcerați

O familie formată din cinci persoane, doi părinți și cei trei copii ai lor, a ajuns la spital în urma unui accident rutier produs în localitatea Bozieni. În mașină se aflau mama, tatăl și cei trei băieți ai familiei, în vârstă de 14 ani, 4 ani și 9 luni.

La fața locului au intervenit de urgență pompierii din cadrul Stației Săveni, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD, dar și două echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani.

Ajunși la locul accidentului, salvatorii au constatat că autoturismul a părăsit partea carosabilă după ce a lovit un cap de pod. În urma impactului, mama și băiatul de 14 ani au rămas încarcerați în interiorul mașinii. Pompierii au intervenit cu echipamentele speciale de descarcerare pentru a-i scoate dintre fiarele autoturismului, cei doi fiind conștienți și cooperanți în momentul în care au fost preluați de echipajele medicale.

Tatăl, care se afla la volan în momentul producerii accidentului, precum și ceilalți doi copii, în vârstă de 4 ani și 9 luni, au fost găsiți în afara autoturismului de către echipele de intervenție. Toate cele cinci persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului, după care au fost transportate la spital pentru investigații și tratament de specialitate. Pompierii au intervenit și pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor, pentru evitarea producerii unui alt incident după impact.

Reprezentanții ISU Botoșani le recomandă șoferilor să circule cu prudență și să respecte regulile de circulație, pentru siguranța lor și a celorlalți participanți la trafic.