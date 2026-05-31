Adolescentul dispărut în Dunăre, găsit decedat după două zile de căutări

Minorul din județul Dolj care era căutat de autorități în ultimele două zile a fost găsit decedat în apele Dunării, după ce un cetățean a sunat la 112 și a anunțat că a observat un corp în apropierea malului fluviului.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, apelul a fost primit în cursul zilei de duminică, iar la fața locului au intervenit echipaje de pompieri, polițiști și personal medical pentru verificări și identificarea persoanei.

Autoritățile au confirmat identitatea minorului

În urma procedurilor efectuate, autoritățile au stabilit că este vorba despre minorul din județul Dolj care fusese dat dispărut și era căutat de două zile de echipele de intervenție, inclusiv de scafandri. Cazul a fost preluat de instituțiile competente, care continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.