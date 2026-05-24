Pericolul ascuns în spatele șervețelelor umede. Medicii avertizează că nu sunt atât de sigure pe cât par

Sursă: Realitatea.Net

În ultimii ani, utilizarea șervețelelor umede pentru igiena intimă a devenit un obicei tot mai frecvent în rândul populației, fiind percepută adesea ca o soluție rapidă și practică pentru menținerea senzației de prospețime. Totuși, specialiștii din domeniul medical atrag atenția că acest gest aparent inofensiv poate avea efecte negative asupra sănătății pielii și a echilibrului natural al zonei intime. Proctologii și dermatologii avertizează că utilizarea zilnică a acestor produse, în special a celor parfumate sau cu substanțe chimice iritante, poate favoriza apariția iritațiilor, dermatitelor și chiar a infecțiilor locale, prin afectarea barierei naturale de protecție a pielii.

Tot mai mulți oameni au transformat șervețelele umede într-un obicei de zi cu zi, considerând că acestea oferă o igienă superioară hârtiei igienice. Însă medicii avertizează că, în realitate, efectul poate fi exact opusul.

Proctologul american dr. Evan Goldstein atrage atenția că pielea din zona anală este extrem de sensibilă și ușor de afectat de curățarea agresivă sau de produsele cu aditivi chimici.

„Curățarea excesivă a zonei intime poate avea exact efectul opus așteptărilor. Pielea din jurul anusului este foarte sensibilă și se poate deteriora ușor atunci când este ștersă agresiv sau când se folosesc produse cu substanțe chimice și parfumuri”, a explicat medicul într-un podcast, potrivit Blic.

Specialistul avertizează că șervețelele umede pot afecta bariera naturală a pielii și microbiomul local, ceea ce poate duce la mai multe probleme medicale.

Printre acestea se numără: iritații și senzație de arsură, dermatită de contact , infecții fungice și bacteriene, crăpături ale pielii și agravarea hemoroizilor și fisurilor anale

„Mulți dintre pacienții mei ajung la consultație din cauza utilizării zilnice a șervețelelor umede”, susține dr. Goldstein.

Medicii mai spun că ideea de igienă excesivă poate fi înșelătoare. Dermatologii au observat o creștere a cazurilor de iritații provocate de șervețele parfumate, săpunuri agresive și produse de igienă intimă.

Problemele apar mai frecvent la persoanele cu piele sensibilă, hemoroizi sau mici leziuni, unde substanțele iritante pătrund mai ușor.

Avertismente similare au fost formulate și de organizații de sănătate publică, care atrag atenția că inclusiv săpunurile și șampoanele pot usca pielea din zona intimă, provocând mâncărimi și arsuri.

Specialiștii recomandă metode mai blânde de igienă: spălarea cu apă sau folosirea unui bideu, utilizarea hârtiei igienice fără frecare agresivă și tamponarea ușoară a zonei, nu ștergerea energică

În cazul șervețelelor pentru bebeluși, medicii recomandă variante fără parfum, parabeni sau alți compuși iritanți.

Pe lângă riscurile medicale, șervețelele umede ridică și probleme ecologice. Acestea nu se descompun ușor în apă și pot provoca blocaje în sistemele de canalizare, contribuind la poluare.

Din acest motiv, experții consideră că utilizarea lor ar trebui să rămână ocazională, nu un obicei zilnic, potrivit sursei.